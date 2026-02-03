"Шахтер" в первом матче года уступил команде четвертой лиги (видео)

Как прошел матч

Старт встречи для "горняков" оказался неудачным. Уже на второй минуте игрок соперников воспользовался ошибкой Николая Матвиенко и открыл счет.

Немцы действовали организованно и могли удвоить преимущество еще до перерыва, однако оборона донетчан сумела ликвидировать угрозу. В атаке же украинский клуб выглядел не слишком убедительно и до перерыва отыграться не смог.

На второй тайм Арда Туран выпустил практически другой состав, дав шанс резервистам и новичкам. В частности, на поле появился экс-вингер ЛНЗ Проспер Обах. Именно он заработал пенальти, который уверенно реализовал Педриньо.

Во втором тайме "Зонненгоф" почти не создавал моментов, однако нашел свой шанс. На 89-й минуте Алиссон допустил грубую ошибку в защите, после чего немцы забили победный мяч.

В итоге "горняки" начали 2026 год с обидного поражения - 1:2.

Подготовка продолжается

Матч против немецкого клуба стал первым для "Шахтера" на зимних сборах в Турции.

Впереди донетчан ждут новые спарринги, в которых тренерский штаб продолжит просмотр состава и наигрывание комбинаций перед возобновлением сезона. Следующий из них запланирован на 5 февраля - соперником будет латвийская "Рига".