ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Зінченко та Яремчук дебютують за нові клуби: дати вже відомі

Вівторок 03 лютого 2026 17:26
UA EN RU
Зінченко та Яремчук дебютують за нові клуби: дати вже відомі Олександр Зінченко в "Аяксі" (фото: facebook.com/afcajax)
Автор: Андрій Костенко

Під завісу трансферного вікна в провідних лігах континенту двоє гравців збірної України змінили клубну прописку. Універсал Олександр Зінченко перейшов до нідерландського "Аякса", а форвард Роман Яремчук – до французького "Ліона".

Коли футболісти зможуть дебютувати за нові клуби – підкаже РБК-Україна.

Важливий матч для "Аякса"

У нідерландській Ередивізії з чемпіоном уже майже все ясно – ПСВ випереджає найближчого суперника на 17 очок та впевнено крокує до титулу. А ось за другу сходинку та пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів – боротьба очікується серйозна.

Зараз другим йде "Феєнорд" (39 балів), за ним – "Неймеген" та "Аякс" (по 38). Ще низка команд дихає у спину топ-трійці. Саме з однією з таких – "АЗ Алкмар" і зіграє свій наступний матч новий клуб Зінченка. Суперник має 32 пункти та йде в таблиці шостим.

Поєдинок "Аякс" проведе на виїзді у неділю, 8 лютого. Початок – о 15:30 за київським часом.

Кубковий шанс Яремчука

Нова команда Яремчука – "Ліон" – наступний поєдинок проведе вже у середу, 4 лютого. У рамках 1/8 фіналу Кубка Франції вона вдома зіграє з представником другого дивізіону – "Лавалем". Початок – о 21:30 за Києвом.

Кубковий поєдинок з нижчим за рангом суперником – непоганий шанс для дебюту новачка. Хіба що може завадити травма, яку Яречук отримав у останні дні перебування в "Олімпіакосі". Через це він не зумів зіграти в останньому турі основного раунду Ліги чемпіонів.

Щодо першості країни, тут "Ліон" наступну гру проведе у суботу, 7 лютого, на виїзді з "Нантом". Поєдинок стартує – о 22:05.

"Ліон" у Лізі 1 – нарази четвертий. Маючи в активі 39 балів, він на дев'ять пунктів відстає від лідера – ПСЖ Іллі Забарного.

Раніше ми повідомили, що екс-зірка "Шахтаря" вперше забив у АПЛ.

Також дізнайтеся про топ-10 переходів в УПЛ у поточне трансферне вікно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Аякс Олександр Зінченко
Новини
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом