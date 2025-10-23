"Шахтар" напіврезервним складом програв "Легії" у Лізі конференцій: відео голів-шедеврів

Ліга конференцій, 2-й тур

"Шахтар" – "Легія" – 1:2

Голи: Мейрелліш, 61 – Августиняк, 16, 90+4

"Шахтар": Фесюн – Азарові, Матвієнко, Грам, Конопля (Вінісіус, 84) – Ізакі, Марлон Гомес (Назарина, 77), Бондаренко (Глущенко, 59) – Швед (Лукас, 58), Мейрелліш, Егіналду (Невертон, 59).

До матчу

Перед поєдинком в основному говорили про проблеми "Легії", яка терпить кризу у внутрішньому чемпіонаті і взагалі ледь не залишилась перед грою єврокубка без головного тренера.

У донецького клубу також ситуація не найкраща, підтвердження цьому – останні поєдинки в УПЛ, де "гірники" не перемагали в двох останніх матчах.

Як пройшла гра

Арда Туран здивував стартовим складом, який помітно відрізнявся від того набору гравців, що ми бачили в помаранчевій формі в більшості поєдинків сезону. Якби це був прохідний поєдинок з кимось з аутсайдерів УПЛ, можна біло б сказати, що тренер виставив ротаційний склад, щоб дати перепочити основі.

Як би там не було, а те що основа "гірників" в цьому матчі була незіграна, показали вже стартові хвилини. Поки номінальні господарі щось нащупували, шукали й намагалися будувати, гості одразу здійснили результативний постріл.

На 16-й хвилині божевільний дальній удар виконав Августиняк – Фесюн був безсилим.

"Шахтар" намагався атакувати позиційно, але протягом першого тайму та на початку другого в нього мало що виходило у плані загострення.

Після години гри Туран здійснив одразу три заміни, кинувши у бій Невертона, Лукаса та Глущенка. Поява свіжих одразу дала результат. На 61-й хвилині Конопля після пасу Лукаса подав до штрафного, де передачу головою замкнув Мейрелліш – 1:1.

У подальшому "гірники" намагалися вижати максимум з домашнього поєдинку. Але й поляки демонстрували бажання виграти. Саме "Легія" створила дуже гострий момент на останніх хвилинах, який дивом не перетворився на переможний гол. Фесюн витягнув з кута небезпечний удар головою від Чолака.

А в компенсований час захист "Шахтаря" привіз собі небезпечний штрафний, який футболісти "Легії" успішно реалізували. Другим у матчі шедевральним дальнім ударом відзначився Августиняк.

Що далі

"Шахтар" після перемоги в стартовому турі над шотландським "Абердіном" (3:2), зазнав першої поразки в Лізі конференцій.

Попереду у "гірників" ще чотири поєдинки на етапі ліги. Найближчий з них – 6 листопада у Кракові проти ісландського "Брейдабліка".