"Шахтер" полурезервным составом проиграл "Легии" в Лиге конференций: видео голов-шедевров

Лига конференций, 2-й тур

"Шахтер" - "Легия" - 1:2

Голы: Мейреллиш, 61 - Августиняк, 16, 90+4

"Шахтер": Фесюн - Азаров, Матвиенко, Грам, Конопля (Винисиус, 84) - Изаки, Марлон Гомес (Назарина, 77), Бондаренко (Глущенко, 59) - Швед (Лукас, 58), Мейреллиш, Эгиналду (Невертон, 59).

До матча

Перед поединком в основном говорили о проблемах "Легии", которая терпит кризис во внутреннем чемпионате и вообще едва не осталась перед игрой еврокубка без главного тренера.

У донецкого клуба также ситуация не самая лучшая, подтверждение этому - последние поединки в УПЛ, где "горняки" не побеждали в двух последних матчах.

Как прошла игра

Арда Туран удивил стартовым составом, который заметно отличался от того набора игроков, что мы видели в оранжевой форме в большинстве поединков сезона. Если бы это был проходной поединок с кем-то из аутсайдеров УПЛ, можно было бы сказать, что тренер выставил ротационный состав, чтобы дать передохнуть основе.

Как бы там ни было, а то что основа "горняков" в этом матче была несыграна, показали уже стартовые минуты. Пока номинальные хозяева что-то нащупывали, искали и пытались строить, гости сразу осуществили результативный выстрел.

На 16-й минуте сумасшедший дальний удар выполнил Августиняк - Фесюн был бессилен.

"Шахтер" пытался атаковать позиционно, но в течение первого тайма и в начале второго у него мало что получалось в плане обострения.

После часа игры Туран совершил сразу три замены, бросив в бой Невертона, Лукаса и Глущенко. Появление свежих сразу дало результат. На 61-й минуте Конопля после паса Лукаса подал в штрафную, где передачу головой замкнул Мейреллиш - 1:1.

В дальнейшем "горняки" пытались выжать максимум из домашнего поединка. Но и поляки демонстрировали желание выиграть. Именно "Легия" создала очень острый момент на последних минутах, который чудом не превратился в победный гол. Фесюн вытащил из угла опасный удар головой от Чолака.

А в компенсированное время защита "Шахтера" привезла себе опасный штрафной, который футболисты "Легии" успешно реализовали. Вторым в матче шедевральным дальним ударом отметился Августиняк.

Что дальше

"Шахтер" после победы в стартовом туре над шотландским "Абердином" (3:2), потерпел первое поражение в Лиге конференций.

Впереди у "горняков" еще четыре поединка на этапе лиги. Ближайший из них - 6 ноября в Кракове против исландского "Брейдаблика".