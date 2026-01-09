ua en ru
Сестри Кіченок програли півфінал WTA 500 у Брісбені: хто вийшов у фінал

П'ятниця 09 січня 2026 08:55
Сестри Кіченок програли півфінал WTA 500 у Брісбені: хто вийшов у фінал Людмила Кіченок (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український тандем Людмили та Надії Кіченок завершив боротьбу на престижному тенісному турнірі в Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Фіаско проти лідерок посіву

У півфінальному протистоянні наші спортсменки не змогли здолати фавориток змагань - інтернаціональної пари Се Шувей (Китайський Тайбей) та Альоною Остапенко (Латвія).

Матч, що тривав близько 1 години 20 хвилин, завершився перемогою суперниць у двох сетах. Стартова партія пройшла за повної переваги Се та Остапенко, які дозволили українкам взяти лише два гейми.

У другому сеті боротьба була більш напруженою, проте Людмилі та Надії не вдалося переломити хід зустрічі - 2:6, 4:6.

Протягом гри українські тенісистки мали суттєві труднощі на власній подачі. Надія та Людмила припустилися чотирьох подвійних помилок і жодного разу не змогли подати навиліт (ейс).

Реалізація брейк-пойнтів також була низькою: українки скористалися лише однією можливістю з одинадцяти.

Натомість їхні опонентки продемонстрували впевнену гру, реалізувавши 4 з 11 брейк-пойнтів та зробивши 2 ейси при мінімальній кількості помилок. Це була перша очна зустріч цих пар в історії.

Шлях українок на Brisbane International

Попри поразку у півфіналі, виступ сестер Кіченок у Брісбені став знаковою подією, адже вони вперше з весни 2025 року знову виступили в одному тандемі. На шляху до 1/2 фіналу українки продемонстрували впевнену гру:

  • у стартовому колі перемогли японо-угорський дует Като - Штоллар;
  • у чвертьфіналі у вольовому стилі здолали "нейтральних" представниць РФ Хромачову та Панову.

За трофей австралійського турніру з призовим фондом понад 1,2 млн доларів Се Шувей та Альона Остапенко посперечаються з іспансько-австралійською парою Крістіна Букша - Еллен Перес. Фінальна зустріч запланована на 10 січня.

