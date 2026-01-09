Сестры Киченок проиграли полуфинал WTA 500 в Брисбене: кто вышел в финал
Украинский тандем Людмилы и Надежды Киченок завершил борьбу на престижном теннисном турнире в Австралии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи
Фиаско против лидеров посева
В полуфинальном противостоянии наши спортсменки не смогли одолеть фавориток соревнований - интернациональной пары Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Аленой Остапенко (Латвия).
Матч, длившийся около 1 часа 20 минут, завершился победой соперниц в двух сетах. Стартовая партия прошла при полном преимуществе Се и Остапенко, которые позволили украинкам взять лишь два гейма.
Во втором сете борьба была более напряженной, однако Людмиле и Надежде не удалось переломить ход встречи - 2:6, 4:6.
В течение игры украинские теннисистки имели существенные трудности на собственной подаче. Надежда и Людмила допустили четыре двойных ошибки и ни разу не смогли подать навылет (эйс).
Реализация брейк-пойнтов также была низкой: украинки воспользовались лишь одной возможностью из одиннадцати.
Зато их оппонентки продемонстрировали уверенную игру, реализовав 4 из 11 брейк-пойнтов и сделав 2 эйса при минимальном количестве ошибок. Это была первая очная встреча этих пар в истории.
Путь украинок на Brisbane International
Несмотря на поражение в полуфинале, выступление сестер Киченок в Брисбене стало знаковым событием, ведь они впервые с весны 2025 года снова выступили в одном тандеме. На пути к 1/2 финала украинки продемонстрировали уверенную игру:
- в стартовом круге победили японо-венгерский дуэт Като - Штоллар;
- в четвертьфинале в волевом стиле одолели "нейтральных" представительниц РФ Хромачеву и Панову.
За трофей австралийского турнира с призовым фондом более 1,2 млн долларов Се Шувэй и Алена Остапенко поспорят с испанско-австралийской парой Кристина Букша - Эллен Перес. Финальная встреча запланирована на 10 января.
Ранее мы рассказали, как Марта Костюк сенсационно обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал WTA в Брисбене
Также читайте, как Даяна Ястремская сокрушила рейтинговую соперницу на турнире в Австралии.