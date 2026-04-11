Сестри Кіченок поставили жирну крапку: як українки розбили Польщу на шляху до фіналу

Жіноча національна команда з тенісу достроково здобула путівку до вирішальної стадії престижного командного турніру. "Синьо-жовті" не залишили шансів суперницям з Польщі, закривши серію вже після третьої гри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
Українська збірна продемонструвала максимальну концентрацію з перших хвилин кваліфікаційного раунду.
Доля протистояння була фактично вирішена у стартовий ігровий день. Перші два очки в актив нашої команди принесли лідерки національного рейтингу.
Марта Костюк впевнено розібралася з Магдою Лінетт, віддавши опонентці лише чотири гейми у першій партії.
Слідом за нею Еліна Світоліна довела свою перевагу над Катаржиною Кавою, завершивши зустріч з переконливим рахунком 2:0 за сетами.
Таким чином, Україна пішла на перерву з комфортною перевагою - 2:0.
У другий ігровий день польська сторона спробувала змінити хід подій, провівши ротацію у парному розряді.
Замість заявленої раніше Кави на корт разом із Маєю Хвалінською вийшла Мартина Кубка.
Проте досвідчений український тандем Людмили та Надії Кіченок виявився сильнішим.
Матч видався найнапруженішим у всій серії та тривав три сети.
Попри опір польського дуету, українки дотиснули суперниць у вирішальній партії, встановивши фінальний рахунок у протистоянні - 3:0 на користь України.
Завдяки цій перемозі Україна вдруге поспіль зіграє у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.
Нагадаємо, що минулого року наші тенісистки продемонстрували найкращий результат в історії, діставшись півфіналу, де поступилися майбутнім переможцям турніру - італійкам.
Загалом це буде четверта поява жіночої збірної на найвищому рівні світового тенісу, враховуючи виступи у Світовій групі Кубка Федерації у 2010 та 2012 роках.
Фінальна стадія змагань відбудеться у вересні в китайському Шеньчжені. Крім українок та господарок турніру, участь у турнірі вже гарантували собі збірні Італії, Великої Британії та Іспанії.
