Сергій Танчинець показав, як виросла його донька Анастасія: "Люблю тебе усім серцем"

17:12 19.04.2026 Нд
Музикант привітав дівчину з 17-річчям та залишив для неї ніжне привітання
Сергій Танчинець (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець публічно звернувся до своєї доньки Анастасії з нагоди її 17-річчя та поділився її світлиною.

Про це пише РБК-Україна з посиланям на Instagram артиста.

"Будь здорова, моя донечко! Насолоджуйся життям, цінуй його і бери від нього все, що робить тебе щасливою! Ти неймовірна! І ти можеш все, бо ти розумна, сильна і надзвичайно світла! Люблю тебе усім серцем. З Днем Народження", - написав Сергій.

Донька Сергія Танчинця (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакція фанів

Фани активно відреагували на публікацію музиканта.

У коментарях вони привітали Анастасію з 17-річчям, побажали їй щастя та відзначили, що дівчина виросла справжньою красунею.

Донька Сергія Танчинця (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

  • Неймовірна, хай Буде щасливою
  • Така красива і доросла вже. Мої вітання! Нехай в житті супроводжує вдача
  • Папина копія
  • Як швидко ростуть діти. Настуня така вже доросла

До слова, Анастасія народилася в шлюбі Сергія Танчинця з Ганною Стефанською.

Пара побралася 30 вересня 2008 року. Окрім доньки, колишнє подружжя виховує сина Лук’яна, який народився у 2018-му.

У 2023 році Танчинець розлучився з матір’ю своїх дітей. Наприкінці 2024 року музикант повідомив, що перебуває у стосунках із піарницею Юліаною Корецькою, а вже на початку 2026-го вони офіційно одружилися.

