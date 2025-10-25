UA

Сенсація туру: черкаський ЛНЗ очолив Прем’єр-Лігу

ЛНЗ очолив Українську Прем’єр-Лігу (фото: fc-lnz.com)
Автор: Катерина Урсатій

Черкаський ЛНЗ став новим одноосібним лідером Української Прем’єр-ліги. У матчі 10-го туру команда Віталія Пономарьова здолала харківський "Металіст 1925" з рахунком 1:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Єдиний гол вирішив долю зустрічі

Поєдинок відбувся 25 жовтня у Києві. Обидві команди претендують на місця в єврокубковій зоні, тому гра вийшла напруженою та рівною.

Єдиний м’яч у зустрічі на 62-й хвилині забив нігерійський нападник Проспер Обах, скориставшись точною передачею воротаря Олексія Паламарчука.

Після цього ЛНЗ впевнено втримав перевагу, хоча господарі намагалися зрівняти рахунок до останніх хвилин.

ЛНЗ - новий лідер чемпіонату

Перемога дозволила черкаському клубу набрати 20 очок і тимчасово очолити турнірну таблицю УПЛ. "Кривбас", "Шахтар" і "Динамо" відстають, але свої матчі 10-го туру ще не зіграли.

Турнірна таблиця УПЛ після матчу "Металіст 1925" - ЛНЗ:

  1. ЛНЗ - 20 очок (10 матчів)
  2. "Полісся" - 19 очок (10 матчів)
  3. "Кривбас" - 19 очок (9 матчів)
  4. "Шахтар" - 18 очок (9 матчів)
  5. "Динамо" - 17 очок (9 матчів)
  6. "Металіст 1925" - 16 очок (10 матчів)
  7. "Колос" - 14 очок (9 матчів)
  8. "Зоря" - 13 очок (10 матчів)
  9. "Оболонь-Бровар" - 13 очок (10 матчів)
  10. "Карпати" - 12 очок (10 матчів)
  11. "Кудрівка" - 11 очок (9 матчів)
  12. "Верес" - 10 очок (10 матчів)
  13. "Епіцентр" - 9 очок (10 матчів)
  14. "Олександрія" - 8 очок (10 матчів)
  15. "Рух" - 7 очок (10 матчів)
  16. "Полтава" - 4 очок (9 матчів)

Що далі

ЛНЗ утримає перше місце щонайменше до неділі, 26 жовтня, коли свої матчі проведуть головні конкуренти. "Динамо" зустрінеться з "Кривбасом", а "Шахтар" зіграє проти "Кудрівки".

Наступний поєдинок черкаська команда проведе 29 жовтня у Кубку України, де в 1/8 фіналу зустрінеться з "Рухом".

Раніше ми повідомляли, як змінилася таблиця Ліги конференцій після поразок "Шахтаря" і "Динамо".

Крім того, читайте про те, як "Шахтар" розслідує скандал із Юхимом Коноплею, який лайкав російські відео.

