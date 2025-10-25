Сенсація туру: черкаський ЛНЗ очолив Прем’єр-Лігу

Черкаський ЛНЗ став новим одноосібним лідером Української Прем’єр-ліги. У матчі 10-го туру команда Віталія Пономарьова здолала харківський "Металіст 1925" з рахунком 1:0.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Поєдинок відбувся 25 жовтня у Києві. Обидві команди претендують на місця в єврокубковій зоні, тому гра вийшла напруженою та рівною.
Єдиний м’яч у зустрічі на 62-й хвилині забив нігерійський нападник Проспер Обах, скориставшись точною передачею воротаря Олексія Паламарчука.
Після цього ЛНЗ впевнено втримав перевагу, хоча господарі намагалися зрівняти рахунок до останніх хвилин.
Перемога дозволила черкаському клубу набрати 20 очок і тимчасово очолити турнірну таблицю УПЛ. "Кривбас", "Шахтар" і "Динамо" відстають, але свої матчі 10-го туру ще не зіграли.
ЛНЗ утримає перше місце щонайменше до неділі, 26 жовтня, коли свої матчі проведуть головні конкуренти. "Динамо" зустрінеться з "Кривбасом", а "Шахтар" зіграє проти "Кудрівки".
Наступний поєдинок черкаська команда проведе 29 жовтня у Кубку України, де в 1/8 фіналу зустрінеться з "Рухом".
