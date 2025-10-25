Сенсация тура: черкасский ЛНЗ возглавил Премьер-Лигу

Черкасский ЛНЗ стал новым единоличным лидером Украинской Премьер-лиги. В матче 10-го тура команда Виталия Пономарева одолела харьковский "Металлист 1925" со счетом 1:0.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Поединок состоялся 25 октября в Киеве. Обе команды претендуют на места в еврокубковой зоне, поэтому игра получилась напряженной и равной.
Единственный мяч во встрече на 62-й минуте забил нигерийский нападающий Проспер Обах, воспользовавшись точной передачей вратаря Алексея Паламарчука.
После этого ЛНЗ уверенно удержал преимущество, хотя хозяева пытались сравнять счет до последних минут.
Победа позволила черкасскому клубу набрать 20 очков и временно возглавить турнирную таблицу УПЛ. "Кривбасс", "Шахтер" и "Динамо" отстают, но свои матчи 10-го тура еще не сыграли.
ЛНЗ удержит первое место как минимум до воскресенья, 26 октября, когда свои матчи проведут главные конкуренты. "Динамо" встретится с "Кривбассом", а "Шахтер" сыграет против "Кудривки".
Следующий поединок черкасская команда проведет 29 октября в Кубке Украины, где в 1/8 финала встретится с "Рухом".
Кроме того, читайте о том, как "Шахтер" расследует скандал с Ефимом Коноплей, который лайкал российские видео.