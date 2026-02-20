Сенсація в останній гонці Олімпіади: українець увірвався у топ-10 та перевершив лідера

Збірна України завершила виступи на Олімпійських іграх чоловічим масстартом. Дебютант змагань Віталій Мандзин зумів пробитися до першої десятки найсильніших, випередивши досвідченого лідера Дмитра Підручного.
Програма біатлонних змагань на Олімпіаді фінішувала гонкою з масовим стартом, куди потрапили 30 елітних атлетів.
Україну в цьому престижному старті представляли два біатлоністи.
Для капітана команди Дмитра Підручного це була друга подібна гонка на рівні Ігор (чотири роки тому в Пекіні він став 24-м).
Натомість Віталій Мандзин вперше в кар'єрі вийшов на олімпійський масстарт, відпрацювавши повний перелік дистанцій на поточному турнірі.
Початок гонки виявився полярним для українців. Мандзин відпрацював першу "лежку" ідеально, закривши всі мішені та вийшовши на 11-ту позицію.
Підручний же припустився двох помилок, що відкинуло його на 27-ме місце.
На середині дистанції Віталій продовжував дивувати: бездоганна стрільба дозволила йому піднятися на 7-му сходинку.
Навіть два промахи на першій "стійці" не вибили українця з групи лідерів - через масові помилки конкурентів він залишився 8-м.
Вирішальною стала остання стрільба, де Мандзин заробив три кола штрафу, але завдяки високому темпу вийшов на фінальне коло 11-м.
Підручний на той момент зміг піднятися на 17-ту позицію.
На фінішній прямій Віталію Мандзину вдалося відіграти одну позицію та увійти до топ-10, що стало його особистим рекордом на головних стартах чотириріччя.
Дмитро Підручний завершив гонку 17-м, значно покращивши свій попередній олімпійський результат у цій дисципліні.
Золоту нагороду виборов норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, який продемонстрував феноменальну точність, закривши 20 з 20 мішеней.
"Срібло" дісталося його співвітчизнику Штурлі Легрейду, а трійку призерів замикнув француз Кантен Фійон-Має.
Раніше ми повідомляли про історичний дебют українців у лижному двоборстві на Олімпійських іграх-2026.