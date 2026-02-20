Сенсация в последней гонке Олимпиады: украинец ворвался в топ-10 и превзошел лидера

Сборная Украины завершила выступления на Олимпийских играх мужским масстартом. Дебютант соревнований Виталий Мандзин сумел пробиться в первую десятку сильнейших, опередив опытного лидера Дмитрия Пидручного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рпезультат соревнований.
Читайте: Украинец Окипнюк показал невероятный трюк на Олимпиаде-2026
Программа биатлонных соревнований на Олимпиаде финишировала гонкой с массовым стартом, куда попали 30 элитных атлетов.
Украину в этом престижном старте представляли два биатлониста.
Для капитана команды Дмитрия Пидручного это была вторая подобная гонка на уровне Игр (четыре года назад в Пекине он стал 24-м).
Зато Виталий Мандзин впервые в карьере вышел на олимпийский масстарт, отработав полный перечень дистанций на текущем турнире.
Начало гонки оказалось полярным для украинцев. Мандзин отработал первую "лежку" идеально, закрыв все мишени и выйдя на 11-ю позицию.
Пидручный же допустил две ошибки, что отбросило его на 27-е место.
На середине дистанции Виталий продолжал удивлять: безупречная стрельба позволила ему подняться на 7-ю строчку.
Даже два промаха на первой "стойке" не выбили украинца из группы лидеров - из-за массовых ошибок конкурентов он остался 8-м.
Решающей стала последняя стрельба, где Мандзин заработал три круга штрафа, но благодаря высокому темпу вышел на финальный круг 11-м.
Пидручный на тот момент смог подняться на 17-ю позицию.
На финишной прямой Виталию Мандзину удалось отыграть одну позицию и войти в топ-10, что стало его личным рекордом на главных стартах четырехлетия.
Дмитрий Пидручный завершил гонку 17-м, значительно улучшив свой предыдущий олимпийский результат в этой дисциплине.
Золотую награду завоевал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, который продемонстрировал феноменальную точность, закрыв 20 из 20 мишеней.
"Серебро" досталось его соотечественнику Штурли Легрейду, а тройку призеров замкнул француз Кантен Фийон-Мае.
...
Ранее мы сообщали об историческом дебюте украинцев в лыжном двоеборье на Олимпийских играх-2026.