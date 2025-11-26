Саліванчук заявила про бажання піти на фронт: "Багато наших дівчат служить"

Так, зірка зазначила, що хотіла б зіграти військову, однак вважає, що така роль повинна з’явитися вже після завершення війни.

"Військову, яка служить. Але не зараз, я б хотіла це зіграти після війни, коли вже буде закінчення і ми зможемо зняти фільм про те, що було і як воно закінчилось. Бо зараз ще немає кінця у цього фільму", - сказала Саліванчук.

За словами акторки, її особливо зворушують історії жінок, які залишили дітей і стали на захист України.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Мені б хотілося зіграти роль військової, яка залишила своїх дітей та пішла воювати, яка постійно про них думає, страждає, але при цьому хоче врятувати життя всіх українців. Це було б цікаво. Багато наших дівчат служить, багато серед них мам. Я дивилася з ними інтерв'ю і пишаюся ними", - поділилася знаменитість.

Анна також зізналася, що на початку повномасштабного вторгнення сама серйозно розмірковувала над можливістю піти на фронт.

Проте її зупинив вік молодшого сина.

"Я, якщо чесно, коли почалась війна, теж про це думала, просто моєму молодшому сину було тільки рік і два місяці, і це було б взагалі… Якби вони були дорослі, можливо, я б теж психанула, якщо чесно", - сказала Саліванчук.

Анна Саліванчук з синами (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)