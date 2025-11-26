Саливанчук заявила о желании пойти на фронт: "Многие наши девушки служат"

Так, звезда отметила, что хотела бы сыграть военную, однако считает, что такая роль должна появиться уже после завершения войны.

"Военную, которая служит. Но не сейчас, я бы хотела это сыграть после войны, когда уже будет окончание и мы сможем снять фильм о том, что было и как оно закончилось. Потому что сейчас еще нет конца у этого фильма", - сказала Саливанчук.

По словам актрисы, ее особенно трогают истории женщин, которые оставили детей и стали на защиту Украины.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Мне бы хотелось сыграть роль военной, которая оставила своих детей и пошла воевать, которая постоянно о них думает, страдает, но при этом хочет спасти жизни всех украинцев. Это было бы интересно. Много наших девушек служит, много среди них мам. Я смотрела с ними интервью и горжусь ими", - поделилась знаменитость.

Анна также призналась, что в начале полномасштабного вторжения сама серьезно размышляла над возможностью пойти на фронт.

Однако ее остановил возраст младшего сына.

"Я, если честно, когда началась война, тоже об этом думала, просто моему младшему сыну было только год и два месяца, и это было бы вообще... Если бы они были взрослые, возможно, я бы тоже психанула, если честно", - сказала Саливанчук.

Анна Саливанчук с сыновьями (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)