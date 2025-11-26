Саліванчук прямо сказала, чому не говорить про політику: "Є своє життя"

Акторка Анна Саліванчук розповіла, чи мусять публічні персони говорити про війну та політику в соцмережах. За словами артистки, це має робитися лише за власним бажанням.

Що акторка думає про новини та скандали

Анна не певна, чи мусять артисти мають реагувати на всі події у своїх соцмережах. Якщо людина хоче це робити, наголосила акторка, вона це робитиме.

"Ніхто нічого не мусить, тільки за бажанням. Єдине, що ми мусимо, це бути щасливими. Якщо комусь хочеться висловлювати свою думку щодо політики, щодо проблем в країні, будь ласка. Я, наприклад, втомилась вже від якихось таких речей. Коли якийсь великий обстріл, то звичайно я висвітлюю це для того, щоб інші країни могли це бачити", - сказала Саліванчук.

"На жаль, для нас вже звично, що постійно щось стається, кожного божого дня, то я вже навіть цього не роблю. В усіх є Telegram-канали, вже навіть не хочеться зас*ати, вибачте, стрічку цими новинами, тому що і так всі це знають", - зазначила вона.

Також Анна прямо сказала, що нині хоче сконцентруватися на власному житті. Тому вона робить те, що може.

"Вже трохи втомилась теж від цього, бо є купа своїх проблем у кожної людини. Це вже трошечки переходить інколи кордони. Таке враження, що більше немає життя. У мене є ще двоє дітей, є своє життя, яке я хочу жити, тому що не знаю, коли воно закінчиться, бо не знаю, що буде завтра. І я хочу жити зараз", - пояснила зірка.

"Чим можу, тим допомагаю. Я не люблю хвалитися зборами, бо це для мене якесь виправдовування. Хоча багато людей мають це показувати, щоб на них не наїжджали. Слава Богу, на мене ніхто не наїжджає. ​​​​Я так, в принципі, достатньо тихо й спокійно живу. Без хейтерів", - резюмувала вона.