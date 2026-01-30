Саліванчук розповіла про поповнення в родині: "Я стала бабусею"

Саліванчук розповіла, що її хрещена донька та племінниця Валерія народила сина, якого назвали Орестом.

Акторка емоційно відреагувала на появу малюка і не приховувала захоплення.

"Вітаю вас з Тарасом, будьте щасливі і здорові. Я стала бабусею, моя мама прабабусею, який це кайф. Моя хрещена доця, племінниця Валерія народила неймовірно гарного Ореста. Котику, я тебе вітаю. Боже, який же він красивий. Я подивилася на відео й аж плачу", - написала знаменитість.

Анна Саліванчук стала бабусею (скріншот)

Також артистка звернулася безпосередньо до Валерії, побажавши їй сил і витримки у непростий період, коли в Україні триває війна.

Анна підтримала рішення племінниці та її чоловіка стати батьками саме зараз і назвала Валерію справжньою молодчинкою.

Що відомо про особисте життя Анни Саліванчук

Акторка протягом восьми років перебувала у шлюбі з народним депутатом і колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександр Божков.

Пара узаконила стосунки у 2015 році. Того ж року в подружжя народився первісток - син Гліб. Через п’ять років у сім’ї з’явився ще один хлопчик - Микита.

Інформація про негаразди у шлюбі з’являлася в публічному просторі вже тривалий час.

Анна Саліванчук з дітьми та екс-чоловіком (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Водночас акторка заперечувала чутки про розрив, хоча й визнавала, що у стосунках із чоловіком були серйозні кризові періоди.

Через це подружжя навіть зверталося по допомогу до сімейного психолога.

Фактично пара розлучилася у 2023 році, однак офіційно повідомила про завершення шлюбу лише в березні 2024-го.