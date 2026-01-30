Саливанчук рассказала о пополнении в семье: "Я стала бабушкой"

Саливанчук рассказала, что ее крестная дочь и племянница Валерия родила сына, которого назвали Орестом.

Актриса эмоционально отреагировала на появление малыша и не скрывала восторга.

"Поздравляю вас с Тарасом, будьте счастливы и здоровы. Я стала бабушкой, моя мама прабабушкой, какой это кайф. Моя крестная дочь, племянница Валерия родила невероятно красивого Ореста. Поздравляю тебя, малыш. Боже, какой же он красивый. Я посмотрела на видео и аж плачу", - написала знаменитость.

Анна Саливанчук стала бабушкой (скриншот)

Также артистка обратилась непосредственно к Валерии, пожелав ей сил и выдержки в непростой период, когда в Украине идет война.

Анна поддержала решение племянницы и ее мужа стать родителями именно сейчас и назвала Валерию настоящей молодчинкой.

Что известно о личной жизни Анны Саливанчук

Актриса в течение восьми лет состояла в браке с народным депутатом и бывшим продюсером "Квартала 95" Александром Божковым.

Пара узаконила отношения в 2015 году. В том же году у супругов родился первенец - сын Глеб. Через пять лет в семье появился еще один мальчик - Никита.

Информация о проблемах в браке появлялась в публичном пространстве уже длительное время.

Анна Саливанчук с детьми и экс-супругом (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

В то же время актриса отрицала слухи о разрыве, хотя и признавала, что в отношениях с мужем были серьезные кризисные периоды.

Из-за этого супруги даже обращались за помощью к семейному психологу.

Фактически пара развелась в 2023 году, однако официально сообщила о завершении брака только в марте 2024-го.