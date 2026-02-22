Рудинський зробив зізнання про особисту мрію: "Я б хотів ще одну дитину, але…"

Український актор Олександр Рудинський, який зіграв у серіалі "Повернення", прем’єра якого відбудеться на ICTV2 22 лютого, поділився найважливішими бажаннями після тривалих років роботи та життя у воєнних реаліях. Він розповів і про родину, і про плани за кордоном, і про мрію, яку довго не озвучував публічно.

Про що мріє актор

Рудинський згадав про бажання, яке тримає в собі вже не перший рік. Це можливість вирватися з родиною хоча б у коротку подорож. Каже, що мріє про море й простий сімейний відпочинок, якого давно не мав.

"Перша мрія - мир. Друга - просто полетіти з нашого Борисполя із сім’єю кудись у Італію, на Сардинію, давно там мріяв побувати. І син ніколи не був за кордоном на морі", - зізнався Олександр.

Актор також говорить, що хоче розвиватися в міжнародній сфері й сподівається реалізувати цей напрямок у найближчі роки.

Окремо він торкнувся й особистої теми, зізнавшись, що мріє про ще одну дитину. Водночас Рудинський визнав, що це питання поки не остаточне.

Олександр Рудинський з родиною (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

"У професії хочу, щоб мій акцент на міжнародну діяльність став реальністю. І… Я б хотів ще одну дитину. Марійка, щоправда, поки не дуже за цю ідею, каже, що мені як чоловіку легше про це думати (сміється). Але подивимося. Спочатку треба, щоб вибухи припинились", - пояснив він.

А ще Рудинський розповів про свого сина Петрика, якому вже п'ять з половиною. Олександр може уявити, що хлопчик стане актором.

"Він ходив на футбол десь півтора місяця, але потім покинув. Сам озвучив, що йому не дуже цікаво. Плюс я тоді поїхав на зйомки на місяць, а він без мене взагалі не хотів ходити. Зараз "промацуємо" куди піти далі. Він уже почав писати! Написав перші три слова: "тато", "Марія" і "Петро". На холодильнику у нього магніти, увесь алфавіт", - розповів актор.

"Він дивиться на літери, запам'ятовує, як вони пишуться, і складає слова. А щодо майбутнього... Я б не був проти, якби він став актором. Дружині ця ідея не дуже подобається, а мені навпаки. Я б слідкував за його навчанням, допомагав би, якби він сам обрав цей шлях природно", - додав він.