Розкол у чотири голоси: клуби УПЛ влаштували запеклу суперечку через календар нового сезону

Хто за що голосував

Командам запропонували два сценарії: розпочати турнір 23 липня або 1 серпня. Більшість представників УПЛ (10 голосів проти 6-ти) віддали перевагу пізнішій даті.

Прихильники старту в серпні (10 голосів): "Шахтар", "Динамо", ЛНЗ, "Полісся", "Металіст 1925", "Колос", "Карпати", "Кудрівка", "Рух" та "Олександрія".

Прихильники старту в липні (6 голосів): "Кривбас", "Зоря", "Верес", "Епіцентр", "Оболонь" та "Полтава".

Отже, офіційним днем відкриття сезону-2026/27 затверджено 1 серпня.

Графік до фінішу

Окрім дати першого свистка, було погоджено всю часову структуру чемпіонату. Перша частина сезону виявиться досить тривалою – матчі планують проводити майже до кінця грудня.

Заключний тур першого кола: 21 грудня (базова дата) 2026 року.

Весняне поновлення: 27–28 лютого 2027-го.

27–28 лютого 2027-го. Заключний тур чемпіонату: 4 червня 2027-го.

Що далі

Найближчим часом клуби мають повернутися до обговорення регламенту. На порядку денному – створення прозорої формули перенесення матчів, щоб уникнути конфліктів під час сезону. А також стратегія розвитку трансляцій на каналі УПЛ ТБ.