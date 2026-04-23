Раскол в четыре голоса: клубы УПЛ устроили ожесточенный спор из-за календаря нового сезона

10:28 23.04.2026 Чт
2 мин
Представители элитного дивизиона определились, когда начнется и завершится чемпионат Украины-2026/27
aimg Андрей Костенко
Клубы УПЛ определили контуры следующего сезона (фото УПЛ)

Клубы украинской Премьер-лиги провели решающее онлайн-заседание, где главным камнем преткновения стала дата старта будущего розыгрыша.

О результатах спора и ключевых датах сезона-2026/27 рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Кто за что голосовал

Командам предложили два сценария: начать турнир 23 июля или 1 августа. Большинство представителей УПЛ (10 голосов против 6-ти) отдали предпочтение более поздней дате.

Сторонники старта в августе (10 голосов): "Шахтер", "Динамо", ЛНЗ, "Полесье", "Металлист 1925", "Колос", "Карпаты", "Кудривка", "Рух" и "Александрия".

Сторонники старта в июле (6 голосов): "Кривбасс", "Заря", "Верес", "Эпицентр", "Оболонь" и "Полтава".

Итак, официальным днем открытия сезона-2026/27 утверждено 1 августа.

График до финиша

Кроме даты первого свистка, была согласована вся временная структура чемпионата. Первая часть сезона окажется достаточно длительной - матчи планируют проводить почти до конца декабря.

  • Заключительный тур первого круга: 21 декабря (базовая дата) 2026 года.
  • Весеннее возобновление: 27-28 февраля 2027-го.
  • Заключительный тур чемпионата: 4 июня 2027-го.

Что дальше

В ближайшее время клубы должны вернуться к обсуждению регламента. На повестке дня - создание прозрачной формулы переноса матчей, чтобы избежать конфликтов во время сезона. А также стратегия развития трансляций на канале УПЛ ТВ.

Ранее мы рассказали о пяти звездных кандидатах на место Сергея Реброва в сборной Украины.

