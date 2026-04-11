UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Розгром у Польщі: нова зірка збірної України Олійникова не залишила шансів суперниці

18:31 11.04.2026 Сб
2 хв
Ніхто не сподівався на таку легку розв’язку в останньому матчі проти Польщі. Як це було?
aimg Катерина Урсатій
Олександра Олійникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org_)

Олександра Олійникова успішно провела свій перший поєдинок у складі національної збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Впевнений старт у національній команді

Для 25-річної Олександри Олійникової виклик до лав збірної на протистояння з Польщею став першим у кар'єрі.

Попри те, що доля путівки до фінальної частини турніру була вирішена достроково завдяки зусиллям сестер Кіченок, дебютантка продемонструвала високий рівень концентрації та спортивної мотивації.

Матч проти 21-річної Лінди Клімовічової не мав турнірного значення, оскільки загальний рахунок у протистоянні вже був 3:0 на користь українок.

Проте для Олійникової ця зустріч стала можливістю довести свою спроможність захищати кольори країни на міжнародній арені.

Хід гри: від рівної боротьби до тотального домінування

Перша партія проходила у безкомпромісній боротьбі. Суперниці йшли "гейм у гейм" до позначки 4:4, після чого Олександра зуміла перехопити ініціативу.

Ключовий брейк дозволив українці вийти вперед і закрити сет на свою користь - 6:4.

У другому сеті психологічна перевага повністю перейшла до Олійникової. Вона продемонструвала агресивний теніс, з яким польська гравчиня не змогла впоратися.

Віддавши опонентці лише один гейм, українка завершила зустріч переконливою перемогою.

Завдяки цьому успіху збірна України завершила кваліфікаційний етап із розгромним рахунком 4:0, підтвердивши свій статус фаворита у грі проти польської команди та гарантувавши собі місце у наступному раунді змагань.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
