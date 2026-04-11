Разгром в Польше: новая звезда сборной Украины Олейникова не оставила шансов сопернице

Александра Олейникова успешно провела свой первый поединок в составе национальной сборной Украины.
Для 25-летней Александры Олейниковой вызов в ряды сборной на противостояние с Польшей стал первым в карьере.
Несмотря на то, что судьба путевки в финальную часть турнира была решена досрочно благодаря усилиям сестер Киченок, дебютантка продемонстрировала высокий уровень концентрации и спортивной мотивации.
Матч против 21-летней Линды Климовичовой не имел турнирного значения, поскольку общий счет в противостоянии уже был 3:0 в пользу украинок.
Однако для Олейниковой эта встреча стала возможностью доказать свою способность защищать цвета страны на международной арене.
Первая партия проходила в бескомпромиссной борьбе. Соперницы шли "гейм в гейм" до отметки 4:4, после чего Александра сумела перехватить инициативу.
Ключевой брейк позволил украинке выйти вперед и закрыть сет в свою пользу - 6:4.
Во втором сете психологическое преимущество полностью перешло к Олейниковой. Она продемонстрировала агрессивный теннис, с которым польская игрок не смогла справиться.
Отдав оппонентке лишь один гейм, украинка завершила встречу убедительной победой.
Благодаря этому успеху сборная Украины завершила квалификационный этап с разгромным счетом 4:0, подтвердив свой статус фаворита в игре против польской команды и гарантировав себе место в следующем раунде соревнований.
