Розгром у Парижі: як українська зірка тенісу знищила росіянку на Ролан Гаррос

Четверта ракетка України Юлія Стародубцева з упевненої перемоги розпочала виступи в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У першому колі Ролан Гаррос-2026 українка у двох сетах переграла "нейтральну" спортсменку Анну Блінкову.
26-річна Стародубцева, яка втретє у кар'єрі стартувала в основній сітці паризького мейджору, одразу захопила ініціативу в поєдинку проти 99-ї ракетки світу.
Перша партія розпочалася з тотального домінування українки: Юлія повела в рахунку 5:0 і мала можливість закривати сет на власній подачі.
Попри те, що суперниця зуміла оформити брейк і дещо скоротити відставання, Стародубцева дотиснула опонентку за рахунку 5:3, реалізувавши свій п'ятий сетбол.
Другий сет пройшов за повної переваги української тенісистки. Стародубцева знову видала потужний старт, повівши 3:0 із брейком. До кінця партії Юлія віддала суперниці лише один гейм і закрила матч за 1 годину та 33 хвилини — 6:1.
Протягом поєдинку Блінкова мала дев'ять брейкпойнтів, проте Стародубцева продемонструвала відмінну гру на захисті, відігравши сім із них.
Крім того, Юлія переважала опонентку за кількістю активно виграних м'ячів (11:8) та припустилася меншої кількості невимушених помилок (23 проти 32 у суперниці).
Цей тріумф став для Юлії Стародубцевої першою перемогою в основній сітці турнірів серії Грендслем у сезоні 2026 року.
Нагадаємо, на січневому Australian Open українська тенісистка завершила свої виступи вже у першому раунді.
Особистим рекордом Юлії на кортах Парижа залишається вихід до третього кола у минулому сезоні.
У наступному раунді Ролан Гаррос четверта ракетка України може зустрітися з лідером посіву та другою ракеткою світу Єленою Рибакіною із Казахстану.
Для цього представниця топ-3 світового рейтингу має здолати словенку Вероніку Ер'явец у своєму стартовому поєдинку.