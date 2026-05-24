Разгром в Париже: как украинская звезда тенниса уничтожила россиянку на Ролан Гаррос

Убедительный старт и характер в первом сете

В первом круге Ролан Гаррос-2026 украинка в двух сетах переиграла "нейтральную" спортсменку Анну Блинкову.

26-летняя Стародубцева, которая в третий раз в карьере стартовала в основной сетке парижского мэйджора, сразу захватила инициативу в поединке против 99-й ракетки мира.

Первая партия началась с тотального доминирования украинки: Юлия повела в счете 5:0 и имела возможность закрывать сет на собственной подаче.

Несмотря на то, что соперница сумела оформить брейк и несколько сократить отставание, Стародубцева дожала оппонентку при счете 5:3, реализовав свой пятый сетбол.

Второй сет прошел при полном преимуществе украинской теннисистки. Стародубцева вновь выдала мощный старт, поведя 3:0 с брейком. До конца партии Юлия отдала сопернице лишь один гейм и закрыла матч за 1 час и 33 минуты - 6:1.

Статистика матча и ключевые показатели

По ходу поединка Блинкова имела девять брейкпойнтов, однако Стародубцева продемонстрировала отличную игру на защите, отыграв семь из них.

Кроме того, Юлия превосходила оппонентку по количеству активно выигранных мячей (11:8) и допустила меньшее количество невынужденных ошибок (23 против 32 у соперницы).

Исторический контекст и следующая соперница

Этот триумф стал для Юлии Стародубцевой первой победой в основной сетке турниров серии Грэндслем в сезоне 2026 года.

Напомним, на январском Australian Open украинская теннисистка завершила свои выступления уже в первом раунде.

Личным рекордом Юлии на кортах Парижа остается выход в третий круг в прошлом сезоне.

В следующем раунде Ролан Гаррос четвертая ракетка Украины может встретиться с лидером посева и второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Для этого представительница топ-3 мирового рейтинга должна одолеть словенку Веронику Эрьявец в своем стартовом поединке.