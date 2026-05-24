Разгром в Париже: как украинская звезда тенниса уничтожила россиянку на Ролан Гаррос

Четвертая ракетка Украины Юлия Стародубцева с уверенной победы начала выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
В первом круге Ролан Гаррос-2026 украинка в двух сетах переиграла "нейтральную" спортсменку Анну Блинкову.
26-летняя Стародубцева, которая в третий раз в карьере стартовала в основной сетке парижского мэйджора, сразу захватила инициативу в поединке против 99-й ракетки мира.
Первая партия началась с тотального доминирования украинки: Юлия повела в счете 5:0 и имела возможность закрывать сет на собственной подаче.
Несмотря на то, что соперница сумела оформить брейк и несколько сократить отставание, Стародубцева дожала оппонентку при счете 5:3, реализовав свой пятый сетбол.
Второй сет прошел при полном преимуществе украинской теннисистки. Стародубцева вновь выдала мощный старт, поведя 3:0 с брейком. До конца партии Юлия отдала сопернице лишь один гейм и закрыла матч за 1 час и 33 минуты - 6:1.
По ходу поединка Блинкова имела девять брейкпойнтов, однако Стародубцева продемонстрировала отличную игру на защите, отыграв семь из них.
Кроме того, Юлия превосходила оппонентку по количеству активно выигранных мячей (11:8) и допустила меньшее количество невынужденных ошибок (23 против 32 у соперницы).
Этот триумф стал для Юлии Стародубцевой первой победой в основной сетке турниров серии Грэндслем в сезоне 2026 года.
Напомним, на январском Australian Open украинская теннисистка завершила свои выступления уже в первом раунде.
Личным рекордом Юлии на кортах Парижа остается выход в третий круг в прошлом сезоне.
В следующем раунде Ролан Гаррос четвертая ракетка Украины может встретиться с лидером посева и второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Для этого представительница топ-3 мирового рейтинга должна одолеть словенку Веронику Эрьявец в своем стартовом поединке.