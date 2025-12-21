Розгром і зона вильоту: "українська" "Жирона" завершила рік болючою поразкою в Ла Лізі (відео)

Найбільш український клуб іспанської Ла Ліги – "Жирона" завершив 2025 рік розгромною поразкою від мадридського "Атлетіко". У поєдинку з грандом Ла Ліги каталонці з Віктором Циганковим та Владиславом Ванатом у складі не мали жодного шансу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Іспанія, Ла Ліга, 17-й тур

"Жирона" – "Атлетіко" – 0:3

Голи: Коке, 13, Галлахер, 38, Грізманн, 90+2

Деталі матчу

Гості швидко захопили ініціативу й ще до перерви забезпечили собі комфортну перевагу – 2:0.

"Жирона" намагалася діяти обережно та шукати свої шанси в контратаках, однак створити реальну загрозу воротам Яна Облака так і не змогла. У другому таймі "Атлетіко" довів матч до впевненої перемоги. Антуан Грізманн поставив крапку вже в компенсований час – 3:0.

Як зіграли українці

Циганков та Ванат вийшли в стартовому складі.

Циганков провів на полі 71 хвилину, після чого був замінений. За цей час вінгер здійснив три перехоплення, двічі виграв позиційну боротьбу та віддав 19 точних передач з 22-х спроб (86% точності).

Ванат відіграв увесь матч. Він завдав двох ударів по воротах (обидва були заблоковані) та віддав 11 точних передач (85%).

Резервний голкіпер каталонців Владислав Крапивцов вже п'ятий матч поспіль перебував поза заявкою через травму.

Турнірна таблиця та календар

Поразка стала для каталонців восьмою у сезоні. З 15-ма очками "Жирона" завершує рік на 18-му місці, перебуваючи в зоні прямого вильоту. Від рятівної 17-ї позиції команду відділяє одне очко.

Свій наступний матч у Ла Лізі каталонці проведуть 4 січня. Вони вдома зіграють з "Мальоркою" – прямим конкурентом в боротьбі за збереження прописки в еліті.