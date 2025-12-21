ua en ru
Разгром и зона вылета: "украинская" "Жирона" завершила год болезненным поражением в Ла Лиге (видео)

Воскресенье 21 декабря 2025 17:54
Разгром и зона вылета: "украинская" "Жирона" завершила год болезненным поражением в Ла Лиге (видео)
Автор: Андрей Костенко

Самый украинский клуб испанской Ла Лиги - "Жирона" завершил 2025 год разгромным поражением от мадридского "Атлетико". В поединке с грандом Ла Лиги каталонцы с Виктором Цыганковым и Владиславом Ванатом в составе не имели ни одного шанса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Испания, Ла Лига, 17-й тур

"Жирона" - "Атлетико" - 0:3

Голы: Коке, 13, Галлахер, 38, Гризманн, 90+2

Детали матча

Гости быстро захватили инициативу и еще до перерыва обеспечили себе комфортное преимущество - 2:0.

"Жирона" пыталась действовать осторожно и искать свои шансы в контратаках, однако создать реальную угрозу воротам Яна Облака так и не смогла. Во втором тайме "Атлетико" довел матч до уверенной победы. Антуан Гризманн поставил точку уже в компенсированное время - 3:0.

Как сыграли украинцы

Цыганков и Ванат вышли в стартовом составе.

Цыганков провел на поле 71 минуту, после чего был заменен. За это время вингер совершил три перехвата, дважды выиграл позиционную борьбу и отдал 19 точных передач из 22-х попыток (86% точности).

Ванат отыграл весь матч. Он нанес два удара по воротам (оба были заблокированы) и отдал 11 точных передач (85%).

Резервный голкипер каталонцев Владислав Крапивцов уже пятый матч подряд находился вне заявки из-за травмы.

Турнирная таблица и календарь

Поражение стало для каталонцев восьмым в сезоне. С 15-ю очками "Жирона" завершает год на 18-м месте, находясь в зоне прямого вылета. От спасительной 17-й позиции команду отделяет одно очко.

Свой следующий матч в Ла Лиге каталонцы проведут 4 января. Они дома сыграют с "Мальоркой" - прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки в элите.

Ранее мы рассказали, как Мбаппе в свой день рождения повторил исторический рекорд Роналду.

Также читайте, как Андрей Лунин вывел "Реал" на игру с капитанской повязкой.

Футбол Чемпионат Испании
