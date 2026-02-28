UA

Розбили авто: Ірину Білик пограбували під час туру в Мілані (фото)

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українську співачку Ірину Білик пограбували в Мілані під час її концертного туру Європою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла сама співачка в Instagram.

Більше цікавого: Ірина Білик приголомшила стильним перевтіленням

Що Ірина Білик розповіла про пограбування

За словами співачки, тур Європою запам’ятається їй надовго. Хоча концерти пройшли з успіхом, вона стала жертвою зловмисників.

"Було все - сцени, емоції, овації… і навіть пограбування в Мілані", - зазначила вона.

Деталі щодо пограбування співачка не уточнила. У суботу, 28 лютого, вона лише опублікувала фото пошкодженого автомобіля з розбитим боковим склом.

Для Білик ситуація стала неприємною несподіванкою, але вона планує продовжити свої виступити. Далі дасть концерт вже у Полтаві.

"Жодна перешкода не перекреслить тієї любові, яку я відчула в кожному місті.  Європа, дякую за ці зустрічі. Це було сильно. Полтава, готуйся - саме з тебе стартує новий всеукраїнський тур", - додала вона.

 Ірину Білик пограбували (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Як відреагували в мережі

Користувачі подякували співачці за концерти, а також висловили співчуття через пограбування.

  • "Дуже прикро, що так сталося. Нехай це буде саме гірше, що може бути! Попереду всеукраїнський тур. Чекаємо, любимо".
  • "Це дуже неприємно".
  • "Мілан кримінальний".
  • "Італія така різна. Жах".
  • "Не засмучуйтесь. Нехай беруть. Це останнє, що вони змогли зробити".
  • "Ірино, дякую за незабутні емоції на концерті в Мілані".
  • "В Мілані злодії, то святе".

Вас також може зацікавити:

