Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Разбили авто: Ирину Билык ограбили во время тура в Милане (фото)

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинскую певицу Ирину Билык ограбили в Милане во время ее концертного тура по Европе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала сама певица в Instagram.

Больше интересного: Ирина Билык ошеломила стильным перевоплощением

Что Ирина Билык рассказала об ограблении

По словам певицы, тур по Европе запомнится ей надолго. Хотя концерты прошли с успехом, она стала жертвой злоумышленников.

"Было все - сцены, эмоции, овации... и даже ограбление в Милане", - отметила она.

Детали относительно ограбления певица не уточнила. В субботу, 28 февраля, она лишь опубликовала фото поврежденного автомобиля с разбитым боковым стеклом.

Для Билык ситуация стала неприятной неожиданностью, но она планирует продолжить свои выступления. Далее даст концерт уже в Полтаве.

"Ни одно препятствие не перечеркнет той любви, которую я почувствовала в каждом городе. Европа, спасибо за эти встречи. Это было сильно. Полтава, готовься - именно с тебя стартует новый всеукраинский тур", - добавила она.

Ирину Билык ограбили (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Как отреагировали в сети

Пользователи поблагодарили певицу за концерты, а также выразили соболезнования из-за ограбления.

  • "Очень обидно, что так произошло. Пусть это будет самое худшее, что может быть! Впереди всеукраинский тур. Ждем, любим".
  • "Это очень неприятно".
  • "Милан криминальный".
  • "Италия такая разная. Ужас".
  • "Не расстраивайтесь. Пусть берут. Это последнее, что они смогли сделать".
  • "Ирина, спасибо за незабываемые эмоции на концерте в Милане".
  • "В Милане воры - это святое".

