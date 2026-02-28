Разбили авто: Ирину Билык ограбили во время тура в Милане (фото)

Что Ирина Билык рассказала об ограблении

По словам певицы, тур по Европе запомнится ей надолго. Хотя концерты прошли с успехом, она стала жертвой злоумышленников.

"Было все - сцены, эмоции, овации... и даже ограбление в Милане", - отметила она.

Детали относительно ограбления певица не уточнила. В субботу, 28 февраля, она лишь опубликовала фото поврежденного автомобиля с разбитым боковым стеклом.

Для Билык ситуация стала неприятной неожиданностью, но она планирует продолжить свои выступления. Далее даст концерт уже в Полтаве.

"Ни одно препятствие не перечеркнет той любви, которую я почувствовала в каждом городе. Европа, спасибо за эти встречи. Это было сильно. Полтава, готовься - именно с тебя стартует новый всеукраинский тур", - добавила она.

Ирину Билык ограбили (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Как отреагировали в сети

Пользователи поблагодарили певицу за концерты, а также выразили соболезнования из-за ограбления.