UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Роналду забив гол року ударом через себе: феноменальний момент у Саудівській лізі

Кріштіану Роналду (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Кріштіану Роналду знову опинився в центрі уваги, оформивши ефектний гол ударом через себе у матчі чемпіонату Саудівської Аравії, де "Аль-Наср" здобув упевнену перемогу над "Аль-Халіджем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матч.

Розкішна розв’язка від Роналду

У заключні миті компенсованого часу португалець завершив навіс Навафа Бушала з правого флангу, виконуючи складний акробатичний удар.

М’яч після "бісіклети" опинився у сітці, закріпивши підсумковий результат 4:1. Цей гол став фінальним у поєдинку та додав яскравий штрих до домінування "Аль-Насра".

До взяття воріт суперника також долучилися Жоау Фелікс, Веслі та Садіо Мане, які забезпечили комфортну перевагу ще до завершального тріумфального моменту від CR7.

 

Переможна хода триває

Колектив із Ер-Ріяда продовжив бездоганний старт сезону - команда оформила дев’яту перемогу поспіль у чемпіонаті.

Трибуни вибухнули від захвату, а соцмережі миттєво наповнилися реакціями, де фанати називали Роналду гравцем, який "ламає часові закони" та "порушує закони фізики".

Ювілейний м’яч

Удар через себе став уже 954-м забитим голом у кар’єрі португальського форварда, підкресливши неймовірну стабільність і результативність спортсмена, який продовжує вражати на найвищому рівні.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної Шотландії своїм ефектним голом аналогічної техніки перевершив одне з історичних досягнень Роналду.

Раніше ми повідомляли про новий фантастичний рекорд, який підкорився Ліонелю Мессі.

Також читайте, чи зіграють легенди Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду на ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболКриштиану Роналду