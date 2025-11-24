Роналду забив гол року ударом через себе: феноменальний момент у Саудівській лізі

Кріштіану Роналду знову опинився в центрі уваги, оформивши ефектний гол ударом через себе у матчі чемпіонату Саудівської Аравії, де "Аль-Наср" здобув упевнену перемогу над "Аль-Халіджем".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матч.
У заключні миті компенсованого часу португалець завершив навіс Навафа Бушала з правого флангу, виконуючи складний акробатичний удар.
М’яч після "бісіклети" опинився у сітці, закріпивши підсумковий результат 4:1. Цей гол став фінальним у поєдинку та додав яскравий штрих до домінування "Аль-Насра".
До взяття воріт суперника також долучилися Жоау Фелікс, Веслі та Садіо Мане, які забезпечили комфортну перевагу ще до завершального тріумфального моменту від CR7.
CRISTIANO RONALDO.
OH MY
Колектив із Ер-Ріяда продовжив бездоганний старт сезону - команда оформила дев’яту перемогу поспіль у чемпіонаті.
Трибуни вибухнули від захвату, а соцмережі миттєво наповнилися реакціями, де фанати називали Роналду гравцем, який "ламає часові закони" та "порушує закони фізики".
Удар через себе став уже 954-м забитим голом у кар’єрі португальського форварда, підкресливши неймовірну стабільність і результативність спортсмена, який продовжує вражати на найвищому рівні.
