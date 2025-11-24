Роналду забив гол року ударом через себе: феноменальний момент у Саудівській лізі

Розкішна розв’язка від Роналду

У заключні миті компенсованого часу португалець завершив навіс Навафа Бушала з правого флангу, виконуючи складний акробатичний удар.

М’яч після "бісіклети" опинився у сітці, закріпивши підсумковий результат 4:1. Цей гол став фінальним у поєдинку та додав яскравий штрих до домінування "Аль-Насра".

До взяття воріт суперника також долучилися Жоау Фелікс, Веслі та Садіо Мане, які забезпечили комфортну перевагу ще до завершального тріумфального моменту від CR7.