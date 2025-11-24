Роналду забил гол года ударом через себя: феноменальный момент в Саудовской лиге

Криштиану Роналду снова оказался в центре внимания, оформив эффектный гол ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии, где "Аль-Наср" одержал уверенную победу над "Аль-Халиджем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на матч.
В заключительные мгновения компенсированного времени португалец завершил навес Навафа Бушала с правого фланга, выполняя сложный акробатический удар.
Мяч после "бисиклеты" оказался в сетке, закрепив итоговый результат 4:1. Этот гол стал финальным в поединке и добавил яркий штрих к доминированию "Аль-Насра".
К взятию ворот соперника также присоединились Жоау Феликс, Уэсли и Садио Мане, которые обеспечили комфортное преимущество еще до завершающего триумфального момента от CR7.
Коллектив из Эр-Рияда продолжил безупречный старт сезона - команда оформила девятую победу подряд в чемпионате.
Трибуны взорвались от восторга, а соцсети мгновенно наполнились реакциями, где фанаты называли Роналду игроком, который "ломает временные законы" и "нарушает законы физики".
Удар через себя стал уже 954-м забитым голом в карьере португальского форварда, подчеркнув невероятную стабильность и результативность спортсмена, который продолжает поражать на самом высоком уровне.
