Роналду забив гол року ударом через себе: феноменальний момент у Саудівській лізі

Кріштіану Роналду знову опинився в центрі уваги, оформивши ефектний гол ударом через себе у матчі чемпіонату Саудівської Аравії, де "Аль-Наср" здобув упевнену перемогу над "Аль-Халіджем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матч.

Розкішна розв’язка від Роналду У заключні миті компенсованого часу португалець завершив навіс Навафа Бушала з правого флангу, виконуючи складний акробатичний удар. М’яч після "бісіклети" опинився у сітці, закріпивши підсумковий результат 4:1. Цей гол став фінальним у поєдинку та додав яскравий штрих до домінування "Аль-Насра". До взяття воріт суперника також долучилися Жоау Фелікс, Веслі та Садіо Мане, які забезпечили комфортну перевагу ще до завершального тріумфального моменту від CR7. CRISTIANO RONALDO.



OH MY