Роналду забив гол року ударом через себе: феноменальний момент у Саудівській лізі
Кріштіану Роналду знову опинився в центрі уваги, оформивши ефектний гол ударом через себе у матчі чемпіонату Саудівської Аравії, де "Аль-Наср" здобув упевнену перемогу над "Аль-Халіджем".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матч.
Розкішна розв’язка від Роналду
У заключні миті компенсованого часу португалець завершив навіс Навафа Бушала з правого флангу, виконуючи складний акробатичний удар.
М’яч після "бісіклети" опинився у сітці, закріпивши підсумковий результат 4:1. Цей гол став фінальним у поєдинку та додав яскравий штрих до домінування "Аль-Насра".
До взяття воріт суперника також долучилися Жоау Фелікс, Веслі та Садіо Мане, які забезпечили комфортну перевагу ще до завершального тріумфального моменту від CR7.
CRISTIANO RONALDO.
OH MY
Переможна хода триває
Колектив із Ер-Ріяда продовжив бездоганний старт сезону - команда оформила дев’яту перемогу поспіль у чемпіонаті.
Трибуни вибухнули від захвату, а соцмережі миттєво наповнилися реакціями, де фанати називали Роналду гравцем, який "ламає часові закони" та "порушує закони фізики".
Ювілейний м’яч
Удар через себе став уже 954-м забитим голом у кар’єрі португальського форварда, підкресливши неймовірну стабільність і результативність спортсмена, який продовжує вражати на найвищому рівні.
Раніше повідомлялося, що лідер збірної Шотландії своїм ефектним голом аналогічної техніки перевершив одне з історичних досягнень Роналду.
Раніше ми повідомляли про новий фантастичний рекорд, який підкорився Ліонелю Мессі.
Також читайте, чи зіграють легенди Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду на ЧС-2026.