Роналду забил гол года ударом через себя: феноменальный момент в Саудовской лиге

Криштиану Роналду снова оказался в центре внимания, оформив эффектный гол ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии, где "Аль-Наср" одержал уверенную победу над "Аль-Халиджем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на матч.

Роскошная развязка от Роналду

В заключительные мгновения компенсированного времени португалец завершил навес Навафа Бушала с правого фланга, выполняя сложный акробатический удар.

Мяч после "бисиклеты" оказался в сетке, закрепив итоговый результат 4:1. Этот гол стал финальным в поединке и добавил яркий штрих к доминированию "Аль-Насра".

К взятию ворот соперника также присоединились Жоау Феликс, Уэсли и Садио Мане, которые обеспечили комфортное преимущество еще до завершающего триумфального момента от CR7.