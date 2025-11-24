ua en ru
Роналду забил гол года ударом через себя: феноменальный момент в Саудовской лиге

Понедельник 24 ноября 2025 18:27
Криштиану Роналду (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Криштиану Роналду снова оказался в центре внимания, оформив эффектный гол ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии, где "Аль-Наср" одержал уверенную победу над "Аль-Халиджем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на матч.

Роскошная развязка от Роналду

В заключительные мгновения компенсированного времени португалец завершил навес Навафа Бушала с правого фланга, выполняя сложный акробатический удар.

Мяч после "бисиклеты" оказался в сетке, закрепив итоговый результат 4:1. Этот гол стал финальным в поединке и добавил яркий штрих к доминированию "Аль-Насра".

К взятию ворот соперника также присоединились Жоау Феликс, Уэсли и Садио Мане, которые обеспечили комфортное преимущество еще до завершающего триумфального момента от CR7.

Победное шествие продолжается

Коллектив из Эр-Рияда продолжил безупречный старт сезона - команда оформила девятую победу подряд в чемпионате.

Трибуны взорвались от восторга, а соцсети мгновенно наполнились реакциями, где фанаты называли Роналду игроком, который "ломает временные законы" и "нарушает законы физики".

Юбилейный мяч

Удар через себя стал уже 954-м забитым голом в карьере португальского форварда, подчеркнув невероятную стабильность и результативность спортсмена, который продолжает поражать на самом высоком уровне.

Ранее сообщалось, что лидер сборной Шотландии своим эффектным голом аналогичной техники превзошел одно из исторических достижений Роналду.

Ранее мы сообщали о новом фантастическом рекорде, который покорился Лионелю Месси.

Также читайте, сыграют ли легенды Лионель Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

