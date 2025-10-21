UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

У родині Нікіти Добриніна сталося горе: "Ти навчив мене цінувати кожен день"

Нікіта Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Іванна Пашкевич

Український телеведучий Нікіта Добринін повідомив про тяжку втрату - помер його дідусь. Зірка поділився зворушливими словами у своїх соцмережах, опублікувавши архівне фото близької людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

У прощальному дописі телеведучий зізнався, що дідусь був для нього не просто родичем, а справжнім наставником і прикладом.

"Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого праонука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою і споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем", - написав Добринін.

 

У Нікіти Добриніна помер дідусь (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Згодом телеведучий додав у stories емоційне зізнання.

"Якщо ви коли-небудь відчували, що ваше серце частково б’ється і в іншій людині, то це те, що я відчуваю до свого дідуся...", - висловився Нікіта.

У Нікіти Добриніна помер дідусь (скріншот)

Публікація Добриніна розчулила його шанувальників і колег. У коментарях підписники висловлюють щирі співчуття, а також зазначають, що телеведучий дуже схожий на дідуся.

  • Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був в твоєму житті. Світла памʼять
  • Напевно жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран
  • Тримайся. Приймаємо те, на що не впливаємо. Так задумано природою
  • Завжди захоплювалася вашими стосунками
  • Шкода, що час летить так швидко і невпинно…
 

У Нікіти Добриніна помер дідусь (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікіта ДобринінЗірки шоу-бізнесу