У родині Нікіти Добриніна сталося горе: "Ти навчив мене цінувати кожен день"

У прощальному дописі телеведучий зізнався, що дідусь був для нього не просто родичем, а справжнім наставником і прикладом.

"Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого праонука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою і споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем", - написав Добринін.

У Нікіти Добриніна помер дідусь (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Згодом телеведучий додав у stories емоційне зізнання.

"Якщо ви коли-небудь відчували, що ваше серце частково б’ється і в іншій людині, то це те, що я відчуваю до свого дідуся...", - висловився Нікіта.

У Нікіти Добриніна помер дідусь (скріншот)

Публікація Добриніна розчулила його шанувальників і колег. У коментарях підписники висловлюють щирі співчуття, а також зазначають, що телеведучий дуже схожий на дідуся.

Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був в твоєму житті. Світла памʼять

Напевно жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран

Тримайся. Приймаємо те, на що не впливаємо. Так задумано природою

Завжди захоплювалася вашими стосунками

Шкода, що час летить так швидко і невпинно…

