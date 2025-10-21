В семье Никиты Добрынина произошло горе: "Ты научил меня ценить каждый день"

Украинский телеведущий Никита Добрынин сообщил о тяжелой утрате - умер его дедушка. Звезда поделился трогательными словами в своих соцсетях, опубликовав архивное фото близкого человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
В прощальной заметке телеведущий признался, что дедушка был для него не просто родственником, а настоящим наставником и примером.
"Ты не был, ты навсегда останешься лучшим дедушкой, отцом, которого я никогда не знал, самым мудрым в воспоминаниях своего правнука. Именно ты научил меня отделять зерно от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем", - написал Добрынин.
У Никиты Добрынина умер дедушка (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Впоследствии телеведущий добавил в stories эмоциональное признание.
"Если вы когда-нибудь чувствовали, что ваше сердце частично бьется и в другом человеке, то это то, что я чувствую к своему дедушке...", - высказался Никита.
Публикация Добрынина растрогала его поклонников и коллег. В комментариях подписчики выражают искренние соболезнования, а также отмечают, что телеведущий очень похож на дедушку.
У Никиты Добрынина умер дедушка (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Вас может заинтересовать: