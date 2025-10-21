RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

В семье Никиты Добрынина произошло горе: "Ты научил меня ценить каждый день"

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский телеведущий Никита Добрынин сообщил о тяжелой утрате - умер его дедушка. Звезда поделился трогательными словами в своих соцсетях, опубликовав архивное фото близкого человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

В прощальной заметке телеведущий признался, что дедушка был для него не просто родственником, а настоящим наставником и примером.

"Ты не был, ты навсегда останешься лучшим дедушкой, отцом, которого я никогда не знал, самым мудрым в воспоминаниях своего правнука. Именно ты научил меня отделять зерно от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем", - написал Добрынин.

 

У Никиты Добрынина умер дедушка (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Впоследствии телеведущий добавил в stories эмоциональное признание.

"Если вы когда-нибудь чувствовали, что ваше сердце частично бьется и в другом человеке, то это то, что я чувствую к своему дедушке...", - высказался Никита.

У Никиты Добрынина умер дедушка (скриншот)

Публикация Добрынина растрогала его поклонников и коллег. В комментариях подписчики выражают искренние соболезнования, а также отмечают, что телеведущий очень похож на дедушку.

  • Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був в твоєму житті. Світла памʼять
  • Напевно жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран
  • Тримайся. Приймаємо те, на що не впливаємо. Так задумано природою
  • Завжди захоплювалася вашими стосунками
  • Шкода, що час летить так швидко і невпинно…
 

У Никиты Добрынина умер дедушка (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

