В семье Никиты Добрынина произошло горе: "Ты научил меня ценить каждый день"

В прощальной заметке телеведущий признался, что дедушка был для него не просто родственником, а настоящим наставником и примером.

"Ты не был, ты навсегда останешься лучшим дедушкой, отцом, которого я никогда не знал, самым мудрым в воспоминаниях своего правнука. Именно ты научил меня отделять зерно от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем", - написал Добрынин.

У Никиты Добрынина умер дедушка (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Впоследствии телеведущий добавил в stories эмоциональное признание.

"Если вы когда-нибудь чувствовали, что ваше сердце частично бьется и в другом человеке, то это то, что я чувствую к своему дедушке...", - высказался Никита.

Публикация Добрынина растрогала его поклонников и коллег. В комментариях подписчики выражают искренние соболезнования, а также отмечают, что телеведущий очень похож на дедушку.

Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був в твоєму житті. Світла памʼять

Напевно жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран

Тримайся. Приймаємо те, на що не впливаємо. Так задумано природою

Завжди захоплювалася вашими стосунками

Шкода, що час летить так швидко і невпинно…

