Ярмолюк забив дебютний гол в АПЛ та підняв "Брентфорд" у топ-5

Як для Ярмолюка склався матч 21-го туру

Поєдинок чемпіонату Англії проти "Сандерленда" Ярмолюк розпочав у стартовому складі. До цієї гри "Брентфорд" підходив після успіху в матчі з "Евертоном", за який виступає ще один українець Віталій Миколенко.

Рахунок у зустрічі було відкрито на 30-й хвилині, коли Ігор Тьяго реалізував момент після передачі Віталія Янельта. Той самий форвард подвоїв перевагу господарів на 65-й хвилині, вдало зігравши головою.

Дебютний м’яч українця в АПЛ

Кульмінацією матчу став епізод на 73-й хвилині. Після подачі з кутового у виконанні Матіаса Єнсена Ярмолюк найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику та точним ударом у лівий кут зробив рахунок 3:0. Цей гол став для українця першим у Прем’єр-лізі.

Півзахисник провів на полі весь матч. За 90 хвилин він тричі виграв боротьбу з суперниками, зокрема дві верхові дуелі, здійснив два перехоплення та віддав 45 точних передач із 48 (95% точності).

Турнірне становище та особисті досягнення

Завдяки перемозі над "Сандерлендом" "Брентфорд" набрав 33 очки та піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці АПЛ.

Окрім цього, Ярмолюк вийшов на четверте місце серед українських футболістів за кількістю зіграних матчів у Прем’єр-лізі. В його активі 79 поєдинків, що дозволило випередити Іллю Забарного, який раніше виступав за "Борнмут".

Загалом у нинішньому сезоні це третя результативна дія українця - раніше він двічі асистував партнерам.

Українці з голами в історії АПЛ

Єгор Ярмолюк став дев’ятим українцем, якому вдалося забити в Англійській Прем’єр-лізі. Найрезультативнішим серед них залишається Сергій Ребров.

Українські футболісти за кількістю голів в АПЛ:

Сергій Ребров - 10 Андрій Шевченко - 9 Андрій Ярмоленко - 8 Андрій Воронін - 5 Михайло Мудрик - 5 Віталій Миколенко - 4 Олександр Зінченко - 2 Ілля Забарний - 1 Єгор Ярмолюк - 1

Матчі інших українців та найближчі ігри

У паралельному поєдинку "Евертон" Віталія Миколенка зіграв унічию з "Вулвергемптоном". Ліверпульці відкрили рахунок на 17-й хвилині, однак на 69-й суперник зрівняв результат. Завершував матч "Евертон" удев’ятьох після двох вилучень у кінцівці зустрічі.

Наступний матч у Прем’єр-лізі "Брентфорд" проведе проти "Челсі" в суботу, 17 січня, о 17:00 за київським часом. "Евертон" зіграє з "Астон Віллою" у неділю, 18 січня, початок - о 18:30.

Раніше головний тренер "Брентфорда" Кіт Ендрюс також коментував підвищений інтерес до українського півзахисника.