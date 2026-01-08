Ярмолюк забив дебютний гол в АПЛ та підняв "Брентфорд" у топ-5

Український півзахисник Єгор Ярмолюк уперше відзначився забитим м’ячем в Англійській Прем’єр-лізі. Футболіст "Брентфорда" поставив крапку в поєдинку 21-го туру проти "Сандерленда", який завершився впевненою перемогою його команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Поєдинок чемпіонату Англії проти "Сандерленда" Ярмолюк розпочав у стартовому складі. До цієї гри "Брентфорд" підходив після успіху в матчі з "Евертоном", за який виступає ще один українець Віталій Миколенко.
Рахунок у зустрічі було відкрито на 30-й хвилині, коли Ігор Тьяго реалізував момент після передачі Віталія Янельта. Той самий форвард подвоїв перевагу господарів на 65-й хвилині, вдало зігравши головою.
Кульмінацією матчу став епізод на 73-й хвилині. Після подачі з кутового у виконанні Матіаса Єнсена Ярмолюк найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику та точним ударом у лівий кут зробив рахунок 3:0. Цей гол став для українця першим у Прем’єр-лізі.
Півзахисник провів на полі весь матч. За 90 хвилин він тричі виграв боротьбу з суперниками, зокрема дві верхові дуелі, здійснив два перехоплення та віддав 45 точних передач із 48 (95% точності).
Завдяки перемозі над "Сандерлендом" "Брентфорд" набрав 33 очки та піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці АПЛ.
Окрім цього, Ярмолюк вийшов на четверте місце серед українських футболістів за кількістю зіграних матчів у Прем’єр-лізі. В його активі 79 поєдинків, що дозволило випередити Іллю Забарного, який раніше виступав за "Борнмут".
Загалом у нинішньому сезоні це третя результативна дія українця - раніше він двічі асистував партнерам.
Єгор Ярмолюк став дев’ятим українцем, якому вдалося забити в Англійській Прем’єр-лізі. Найрезультативнішим серед них залишається Сергій Ребров.
У паралельному поєдинку "Евертон" Віталія Миколенка зіграв унічию з "Вулвергемптоном". Ліверпульці відкрили рахунок на 17-й хвилині, однак на 69-й суперник зрівняв результат. Завершував матч "Евертон" удев’ятьох після двох вилучень у кінцівці зустрічі.
Наступний матч у Прем’єр-лізі "Брентфорд" проведе проти "Челсі" в суботу, 17 січня, о 17:00 за київським часом. "Евертон" зіграє з "Астон Віллою" у неділю, 18 січня, початок - о 18:30.
Раніше головний тренер "Брентфорда" Кіт Ендрюс також коментував підвищений інтерес до українського півзахисника.
