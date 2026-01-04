Ярмолюк проти Миколенка: українське дербі АПЛ завершилось шістьма голами

У 20-му турі англійської Прем'єр-ліги сезону 2025/26 відбулося очне протистояння двох українських футболістів. Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко вийшли у стартових складах "Брентфорда" та "Евертона" і провели на полі всі 90 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Стартові склади та статус українців

Обидва українці традиційно отримали місце з перших хвилин. Для захисника "Евертона" Віталія Миколенка цей матч став 17-м у поточному розіграші АПЛ. Півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, своєю чергою, не пропустив жодного поєдинку чемпіонату у складі своєї команди.

Хід матчу: домінування "Брентфорда"

Гості могли відкрити рахунок уже на початку зустрічі. На 4-й хвилині Миколенко виконав простріл у штрафний майданчик, однак оборона "Брентфорда" встигла перервати атаку.

Натомість першими забили господарі. Після передачі Віктора Янельта між лініями захисту "Евертона" Ігор Тьяго вдало завершив епізод і вивів "Брентфорд" уперед.

У середині першого тайму Ярмолюк порушив правила проти гравця суперника і отримав жовту картку від арбітра Ентоні Тейлора.

Після перерви команда українського півзахисника збільшила перевагу. Нейтан Коллінз точно зіграв головою після подачі з кутового. Майже одразу Кевін Шаде перехопив м'яч і віддав довгу передачу на Ігора Тьяго, який оформив дубль - 3:0.

На 66-й хвилині "іриски" змогли скоротити відставання. Джек Гріліш асистував Бету, який переграв воротаря "Брентфорда".

Однак у заключному відрізку матчу господарі знову вийшли вперед з великим запасом. Коллінз додав до гола результативну передачу, а Тьяго записав на свій рахунок хеттрик. Остаточний рахунок встановив нападник "Евертона" Тьєрно Баррі, реалізувавши ще один асист Гріліша - 4:2.

Статистика Ярмолюка та Миколенка

Віталій Миколенко за повний матч виграв три верхові єдиноборства, заблокував один удар, виконав перехоплення та віддав 29 точних передач із 37.

Єгор Ярмолюк, окрім попередження, записав у свій актив три успішні відбори, п'ять виграних позиційних дуелей і 46 точних пасів із 58.

Турнірне становище та наступні матчі

Перемога дозволила "Брентфорду" піднятися на сьому позицію в таблиці АПЛ, маючи 30 очок. "Евертон" після поразки опустився на 12-те місце з 28 балами.

У наступному турі чемпіонату "Брентфорд" зіграє проти "Сандерленда", а "Евертон" зустрінеться з "Вулвергемптоном". Обидва матчі відбудуться в середу, 7 січня, та розпочнуться о 21:30 за київським часом.