Ярмолюк против Миколенко: украинское дерби АПЛ завершилось шестью голами

В 20-м туре английской Премьер-лиги сезона 2025/26 состоялось очное противостояние двух украинских футболистов. Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко вышли в стартовых составах "Брентфорда" и "Эвертона" и провели на поле все 90 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Стартовые составы и статус украинцев

Оба украинца традиционно получили место с первых минут. Для защитника "Эвертона" Виталия Миколенко этот матч стал 17-м в текущем розыгрыше АПЛ. Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, в свою очередь, не пропустил ни одного поединка чемпионата в составе своей команды.

Ход матча: доминирование "Брентфорда"

Гости могли открыть счет уже в начале встречи. На 4-й минуте Миколенко выполнил прострел в штрафную, однако оборона "Брентфорда" успела прервать атаку.

Зато первыми забили хозяева. После передачи Виктора Янельта между линиями защиты "Эвертона" Игорь Тьяго удачно завершил эпизод и вывел "Брентфорд" вперед.

В середине первого тайма Ярмолюк нарушил правила против игрока соперника и получил желтую карточку от арбитра Энтони Тейлора.

После перерыва команда украинского полузащитника увеличила преимущество. Нейтан Коллинз точно сыграл головой после подачи с углового. Почти сразу Кевин Шаде перехватил мяч и отдал длинную передачу на Игора Тьяго, который оформил дубль - 3:0.

На 66-й минуте "ириски" смогли сократить отставание. Джек Грилиш ассистировал Бету, который переиграл вратаря "Брентфорда".

Однако в заключительном отрезке матча хозяева снова вышли вперед с большим запасом. Коллинз добавил к голу результативную передачу, а Тьяго записал на свой счет хеттрик. Окончательный счет установил нападающий "Эвертона" Тьерно Барри, реализовав еще один ассист Грилиша - 4:2.

Статистика Ярмолюка и Миколенко

Виталий Миколенко за полный матч выиграл три верховых единоборства, заблокировал один удар, выполнил перехват и отдал 29 точных передач из 37.

Егор Ярмолюк, кроме предупреждения, записал в свой актив три успешных отбора, пять выигранных позиционных дуэлей и 46 точных пасов из 58.

Турнирное положение и следующие матчи

Победа позволила "Брентфорду" подняться на седьмую позицию в таблице АПЛ, имея 30 очков. "Эвертон" после поражения опустился на 12-е место с 28 баллами.

В следующем туре чемпионата "Брентфорд" сыграет против "Сандерленда", а "Эвертон" встретится с "Вулверхэмптоном". Оба матча состоятся в среду, 7 января, и начнутся в 21:30 по киевскому времени.