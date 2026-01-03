Яремчук виграв Суперкубок Греції: "Олімпіакос" тріумфував після екстратайму

"Олімпіакос" офіційно став володарем Суперкубка Греції, здобувши перемогу над ОФІ з рахунком 3:0 у матчі, який вирішився лише в додатковий час. Український форвард Роман Яремчук взяв участь у грі, додавши свій другий трофей у складі грецького клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Драма в основний час та розв’язка в овертаймах

Фінальне протистояння, що відбулося в суботу, 3 січня, виявилося надзвичайно напруженим. Попри статус фаворита, "Олімпіакос" не зумів розпечатати ворота критського клубу протягом основних 90 хвилин гри.

ОФІ демонстрував організовану оборону, що призвело до нульової нічиєї та переведення зустрічі у додатковий час.

Ситуація кардинально змінилася в екстратаймах, де пірейці повністю домінували на полі. Рахунок було відкрито на 95-й хвилині, Таремі холоднокровно реалізував одинадцятиметровий удар.

Після цього захист ОФІ посипався, що дозволило Калогеропулосу на 107-й хвилині подвоїти перевагу, а Язіджі на 113-й поставити фінальну крапку в поєдинку - 3:0.

Олімпіакос став володарем Суперкубку Греції (фото: instagram.com/r.yaremchuk/)

Роль Романа Яремчука та його трофейні здобутки

Український нападник розпочав матч на лаві запасних і з'явився у грі на 90+2 хвилині, безпосередньо перед початком додаткового часу.

Хоча Роман не відзначився результативними діями у цій зустрічі, його присутність підсилила тиск на захисників суперника в овертаймах.

Цей Суперкубок став уже третім значущим досягненням українця у футболці "Олімпіакоса". Раніше Яремчук разом із клубом святкував перемогу в національній першості та Кубку Греції.

Нагадаємо, що нападник лише у жовтні повернувся до тренувань після важкої травми, яка залишила його поза грою на два місяці. Своє повернення він уже встиг підкріпити забитим м'ячем у нещодавньому кубковому поєдинку.

Після завершення фіналу Яремчук поділився з вболівальниками світлиною з новим завойованим кубком, підтвердивши статус одного з найуспішніших українських легіонерів у Греції.