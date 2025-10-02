ua en ru
Римма Зюбіна вперше показала сина у формі ЗСУ: "Я - мама військового"

Четвер 02 жовтня 2025 12:03
Римма Зюбіна (фото: instagram.com/rimma_ziubina)
Автор: Катерина Собкова

Відома акторка Римма Зюбіна поділилася фото свого сина Даниїла, який добровільно вступив до лав Збройних сил України.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram актриси.

Син Римми Зюбіної у ЗСУ

Учора, у День захисників і захисниць України, акторка вперше опублікувала фото 27-річного Даниїла у військовій формі та розповіла про несподіваний момент у магазині, коли її впізнали як матір військовослужбовця.

"Минулого тижня. Магазин JYSK. Київ.

- Ми зробили вам знижку.

- Мені?

- Так, у нас знижка для військових та їхніх сімей. Побачили фото на заставці мого телефону і почули розмову з сином", - поділилася актриса.

Зірка зізналася, що вперше відчула на собі цей статус і поділилася особистими емоціями.

"Уперше отримала такий статус. Я - мама військового, який з початку цього року добровільно приєднався до мого захисту", - написала вона.

Син Зюбіної добровільно вступив до ЗСУ (фото: instagram.com/rimma_ziubina)

Що відомо про сина Римми Зюбіної

Римма Зюбіна вже понад 25 років у шлюбі з театральним режисером Станіславом Моїсеєвим. У 1998 році у подружжя народився син Даниїл.

На початку повномасштабної війни він працював перекладачем для міжнародних військових журналістів і супроводжував їх у гарячі точки, зокрема на передову.

За словами актриси, Даниїл не просто перекладав, а возив іноземних репортерів у найнебезпечніші райони, зокрема до Бахмута і Бучі.

Зюбіна в інтерв'ю Аліні Доротюк у 2023 році розповідала, що син неодноразово ризикував життям, щоб журналісти могли підготувати репортажі з передової.

Акторка зізнавалася, що навіть зверталася до знайомих військових, щоб ті взяли його на передок, бо розуміла - що швидше він зробить матеріал, то швидше повернеться.

На початку 2025 року Данило добровільно приєднався до лав ЗСУ.

