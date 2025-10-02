ua en ru
Римма Зюбина впервые показала сына в форме ВСУ: "Я - мама военного"

Четверг 02 октября 2025 12:03
UA EN RU
Римма Зюбина впервые показала сына в форме ВСУ: "Я - мама военного" Римма Зюбина (фото: instagram.com/rimma_ziubina)
Автор: Катерина Собкова

Известная актриса Римма Зюбина поделилась фото своего сына Даниила, который добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram актрисы.

Сын Риммы Зюбиной в ВСУ

Вчера, в День защитников и защитниц Украины, актриса впервые опубликовала фото 27-летнего Даниила в военной форме и рассказала о неожиданном моменте в магазине, когда ее узнали как мать военнослужащего.

"На прошлой неделе. Магазин JYSK. Киев.

- Мы сделали вам скидку.

- Мне?

- Да, у нас скидка для военных и их семей. Увидели фото на заставке моего телефона и услышали разговор с сыном", - поделилась актриса.

Звезда призналась, что впервые почувствовала на себе этот статус и поделилась личными эмоциями.

"Впервые получила такой статус. Я - мама военного, который с начала этого года добровольно присоединился к моей защите", - написала она.

Римма Зюбина впервые показала сына в форме ВСУ: &quot;Я - мама военного&quot;Сын Зюбиной добровольно вступил в ВСУ (фото: instagram.com/rimma_ziubina)

Что известно про сына Риммы Зюбиной

Римма Зюбина уже более 25 лет в браке с театральным режиссером Станиславом Моисеевым. В 1998 году у супругов родился сын Даниил.

В начале полномасштабной войны он работал переводчиком для международных военных журналистов и сопровождал их в горячие точки, в том числе на передовую.

По словам актрисы, Даниил не просто переводил, а возил иностранных репортеров в самые опасные районы, в частности в Бахмут и Бучу.

Зюбина в интервью Алине Доротюк в 2023 году рассказывала, что сын неоднократно рисковал жизнью, чтобы журналисты могли подготовить репортажи по передовой.

Актриса признавалась, что даже обращалась к знакомым военным, чтобы те взяли его на передок, потому что понимала - чем быстрее он сделает материал, тем скорее вернется.

В начале 2025 года Даниил добровольно присоединился к рядам ВСУ.

