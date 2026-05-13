Режисер "Кіллхауса" відреагував на критику фільму: "Помітив багато нових розробок росіян"

Як Левицький прокоментував закиди про "нереалістичність" фільму

За словами режисера, у "Кіллхаусі" немає сцен, яких не могло б бути у житті, адже над ними працювали люди з реальним бойовим досвідом.

"У цьому фільмі немає нічого, що не може бути в житті. Абсолютно. Ті, хто так каже, скоріше за все, не мають такого досвіду, який є у військових, які знімались в кіно. Ці речі ми придумали з людьми, які це прожили", - пояснив він.

Левицький наголосив, що "Кіллхаус" є художнім фільмом. У ньому є сценарні допущення заради динаміки та емоційної складової.

"Неможливо на сто відсотків відтворити те, що можна зробити в документальному кіно. Ми мусимо йти інколи на поступки художності для глядача, тому що йому 2,5 години треба щось дивитись", - зазначив режисер.

"Ми свідомо робили сценарні допущення у фільмі. Проте важливим було не зайти в якийсь відвертий "крінж". Звичайно, є кадри, щодо яких військові можуть сказати, що так в житті не буває", - додав він.

"Помітив дуже багато нових розробок росіян"

Крім того, Левицький помітив, що деякі відгуки мають ознаки російської інформаційної кампанії проти фільму.

"Слідкуючи за реакціями аудиторії, я помітив дуже багато нових розробок росіян - це ШІ-коментатори, які почали говорити українською, кажучи, що "військовим не варто дивитись це кіно" і не пояснюючи чому", - сказав Любомир.

За його словами, подібними коментарями ворог прагне зменшити інтерес до стрічки.

"Не ходіть, не треба, краще подивіться "Аве Марія" фільм або якийсь американський", - вони почали збивати настрій, бо це кіно починає об'єднувати, повертати віру, мотивувати військових". Розумієте, наскільки тонко починає працювати ворог? - додав він.

Втім, подібні "акції" лише на користь популярності стрічки.

"Колись Стівен Спілберг сказав: "Коли про фільм говорять тільки добре, він не матиме великих касових зборів. Коли є протиріччя, людина хоче сама скласти свою думку і йде в кіно. Тому вони працюють на українську перемогу. Слава Україні!" - зазначив він.