Режисер "Кіллхауса" відреагував на критику фільму: "Помітив багато нових розробок росіян"

Режисер Любомир Левицький прокоментував обговорення, які викникли після прем'єри фільму "Кіллхаус". На тлі позитивних відгуків лунали й закиди про "нереалістичність". Він пояснив, як ставиться до подібних заяв та чому деякі відгуки мають російський слід.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами режисера, у "Кіллхаусі" немає сцен, яких не могло б бути у житті, адже над ними працювали люди з реальним бойовим досвідом.
"У цьому фільмі немає нічого, що не може бути в житті. Абсолютно. Ті, хто так каже, скоріше за все, не мають такого досвіду, який є у військових, які знімались в кіно. Ці речі ми придумали з людьми, які це прожили", - пояснив він.
Левицький наголосив, що "Кіллхаус" є художнім фільмом. У ньому є сценарні допущення заради динаміки та емоційної складової.
"Неможливо на сто відсотків відтворити те, що можна зробити в документальному кіно. Ми мусимо йти інколи на поступки художності для глядача, тому що йому 2,5 години треба щось дивитись", - зазначив режисер.
"Ми свідомо робили сценарні допущення у фільмі. Проте важливим було не зайти в якийсь відвертий "крінж". Звичайно, є кадри, щодо яких військові можуть сказати, що так в житті не буває", - додав він.
Крім того, Левицький помітив, що деякі відгуки мають ознаки російської інформаційної кампанії проти фільму.
"Слідкуючи за реакціями аудиторії, я помітив дуже багато нових розробок росіян - це ШІ-коментатори, які почали говорити українською, кажучи, що "військовим не варто дивитись це кіно" і не пояснюючи чому", - сказав Любомир.
За його словами, подібними коментарями ворог прагне зменшити інтерес до стрічки.
"Не ходіть, не треба, краще подивіться "Аве Марія" фільм або якийсь американський", - вони почали збивати настрій, бо це кіно починає об'єднувати, повертати віру, мотивувати військових". Розумієте, наскільки тонко починає працювати ворог? - додав він.
Втім, подібні "акції" лише на користь популярності стрічки.
"Колись Стівен Спілберг сказав: "Коли про фільм говорять тільки добре, він не матиме великих касових зборів. Коли є протиріччя, людина хоче сама скласти свою думку і йде в кіно. Тому вони працюють на українську перемогу. Слава Україні!" - зазначив він.