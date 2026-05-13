Режиссер "Кіллхауса" отреагировал на критику фильма: "Заметил много новых разработок россиян"

Как Левицкий прокомментировал упреки о "нереалистичности" фильма

По словам режиссера, в "Кіллхаусі" нет сцен, которые не могли бы быть в жизни, ведь над ними работали люди с реальным боевым опытом.

"В этом фильме нет ничего, что не может быть в жизни. Абсолютно. Те, кто так говорит, скорее всего, не имеют такого опыта, который есть у военных, которые снимались в кино. Эти вещи мы придумали с людьми, которые это прожили", - пояснил он.

Левицкий отметил, что "Кіллхаус" является художественным фильмом. В нем есть сценарные допущения ради динамики и эмоциональной составляющей.

"Невозможно на сто процентов воспроизвести то, что можно сделать в документальном кино. Мы должны идти иногда на уступки художественности для зрителя, потому что ему 2,5 часа надо что-то смотреть", - отметил режиссер.

"Мы сознательно делали сценарные допущения в фильме. Однако важным было не зайти в какой-то откровенный "кринж". Конечно, есть кадры, по которым военные могут сказать, что так в жизни не бывает", - добавил он.

"Заметил очень много новых разработок россиян"

Кроме того, Левицкий заметил, что некоторые отзывы имеют признаки российской информационной кампании против фильма.

"Следя за реакциями аудитории, я заметил очень много новых разработок россиян - это ИИ-комментаторы, которые начали говорить на украинском, говоря, что "военным не стоит смотреть это кино" и не объясняя почему", - сказал Любомир.

По его словам, подобные такими комментариями враг хочет снизить интерес к ленте.

"Не ходите, не надо, лучше посмотрите "Аве Мария" фильм или какой-то американский", - они начали сбивать настроение, потому что это кино начинает объединять, возвращать веру, мотивировать военных". Понимаете, насколько тонко начинает работать враг? - добавил он.

Впрочем, подобные "акции" только на пользу популярности ленты.

"Когда-то Стивен Спилберг сказал: "Когда о фильме говорят только хорошо, он не будет иметь больших кассовых сборов. Когда есть противоречия, человек хочет сам составить свое мнение и идет в кино. Поэтому они работают на украинскую победу. Слава Украине!" - отметил он.