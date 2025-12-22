Рейтинг найдорожчих клубів: хто домінує в світовому спорті прямо зараз

Авторитетне бізнес-видання Forbes опублікувало рейтинг найдорожчих клубів світового спорту. У ньому домінують представники американських професійних ліг. Показники європейські грандів значно скромніші.
Сукупна вартість 50-ти найдорожчих спортивних команд планети досягла 353 млрд доларів, що стало новим історичним максимумом.
У середньому кожен клуб із рейтингу оцінюється у 7,1 млрд доларів – це на 22% більше, ніж торік, і більш ніж удвічі перевищує показники чотирирічної давнини.
Найдорожчою спортивною франшизою світу знову стали "Даллас Ковбойз". Клуб НФЛ (американський футбол) посідає перше місце у рейтингу дев'ятий рік поспіль, а його вартість сягнула 13 млрд доларів (+29% за рік).
Минулого сезону "ковбої" заробили понад 1,2 млрд доларів, випередивши всі інші команди світу.
Після того як "Ковбойз" першими подолали позначку в 10 млрд доларів, до елітного клубу долучилися ще кілька грандів:
Поруч із цією межею вже перебуває ще один представник НБА – "Нью-Йорк Нікс" (9,75 млрд).
Стрімке подорожчання спортивних клубів експерти пов'язують передусім із вибуховим ростом доходів від телетрансляцій.
Зокрема, НБА уклала 11-річні контракти на 76 млрд доларів, а НФЛ забезпечила собі щонайменше 125,5 млрд доходів від медіаправ до 2033 року.
Завдяки цьому середні доходи клубів НБА та НФЛ за десятиліття зросли на 141% і 91% відповідно.
Мадридський "Реал" лідирував десять років тому, а зараз лише замикає топ-20 (фото: x.com/realmadriden)
Американський футбол упевнено лідирує в рейтингу: 30 із 32-ти клубів НФЛ увійшли до топ-50.
Для порівняння, у рейтингу лише чотири футбольні клуби Європи, серед яких мадридський "Реал" (6,75 млрд – 20-те місце), "Манчестер Юнайтед" (6,6 млрд – 24-те), "Барселона" (5,65 млрд – 42-ге) та "Ліверпуль" (5,4 млрд – 48-ме). Ще десять років тому саме мадридці очолювали світовий рейтинг.
Команди Формули-1 повернулися до рейтингу (фото: Getty Images)
Після паузи до списку повернулася Формула-1 – команди "Феррарі" та "Мерседес" тепер оцінюються щонайменше у 6 млрд доларів.
Водночас НБА має 12 представників у топ-50 – найбільше після НФЛ.
Найдорожчі клуби світу, топ-20 (в дужках – позиція в минулому році):
Підсумовуючи рейтинг 2025 року, експерти зазначають: з нинішніми темпами зростання фінансові оцінки спортивних клубів навіть десятирічної давнини виглядають застарілими.
Професійний спорт дедалі чіткіше закріплює статус однієї з найдинамічніших і найприбутковіших галузей світової економіки.
