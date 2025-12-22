Рейтинг самых дорогих клубов: кто доминирует в мировом спорте прямо сейчас

Авторитетное бизнес-издание Forbes опубликовало рейтинг самых дорогих клубов мирового спорта. В нем доминируют представители американских профессиональных лиг. Показатели европейские грандов значительно скромнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
Совокупная стоимость 50-ти самых дорогих спортивных команд планеты достигла 353 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом.
В среднем каждый клуб из рейтинга оценивается в 7,1 млрд долларов - это на 22% больше, чем в прошлом году, и более чем вдвое превышает показатели четырехлетней давности.
Самой дорогой спортивной франшизой мира снова стали "Даллас Ковбойз". Клуб НФЛ (американский футбол) занимает первое место в рейтинге девятый год подряд, а его стоимость достигла 13 млрд долларов (+29% за год).
В прошлом сезоне "ковбои" заработали более 1,2 млрд долларов, опередив все остальные команды мира.
После того как "Ковбойз" первыми преодолели отметку в 10 млрд долларов, к элитному клубу присоединились еще несколько грандов:
Рядом с этой чертой уже находится еще один представитель НБА - "Нью-Йорк Никс" (9,75 млрд).
Стремительное подорожание спортивных клубов эксперты связывают прежде всего со взрывным ростом доходов от телетрансляций.
В частности, НБА заключила 11-летние контракты на 76 млрд долларов, а НФЛ обеспечила себе не менее 125,5 млрд доходов от медиаправ до 2033 года.
Благодаря этому средние доходы клубов НБА и НФЛ за десятилетие выросли на 141% и 91% соответственно.
Мадридский "Реал" лидировал десять лет назад, а сейчас лишь замыкает топ-20 (фото: x.com/realmadriden)
Американский футбол уверенно лидирует в рейтинге: 30 из 32-ти клубов НФЛ вошли в топ-50.
Для сравнения, в рейтинге только четыре футбольных клуба Европы, среди которых мадридский "Реал" (6,75 млрд - 20-е место), "Манчестер Юнайтед" (6,6 млрд - 24-е), "Барселона" (5,65 млрд - 42-е) и "Ливерпуль" (5,4 млрд - 48-е). Еще десять лет назад именно мадридцы возглавляли мировой рейтинг.
Команды Формулы-1 вернулись в рейтинг (фото: Getty Images)
После паузы в список вернулась Формула-1 - команды "Феррари" и "Мерседес" теперь оцениваются минимум в 6 млрд долларов.
В то же время НБА имеет 12 представителей в топ-50 - больше всего после НФЛ.
Самые дорогие клубы мира, топ-20 (в скобках - позиция в прошлом году):
Подытоживая рейтинг 2025 года, эксперты отмечают: с нынешними темпами роста финансовые оценки спортивных клубов даже десятилетней давности выглядят устаревшими.
Профессиональный спорт все четче закрепляет статус одной из самых динамичных и прибыльных отраслей мировой экономики.
Ранее мы рассказали о топ-20 самых дорогих футбольных команд Украины по суммарной стоимости игроков.
Также узнайте, сколько денег заработали "Шахтер" и "Динамо" в Лиге конференций.