Революція в НБА: найсильніша ліга світу отримає дві нові команди та перекроїть межі конференцій

10 мільярдів за квиток

Нові команди з'являться у західній частині країни – в Лас-Вегасі та Сіетлі. За оцінками експертів, вартість кожної з них може сягнути астрономічних 7–10 мільярдів доларів. Очікується, що обидва новачка одразу увійдуть до топ-8 ліги за рівнем прибутку.

Для схвалення процесу необхідні голоси 23 із 30-ти власників чинних клубів. Хоча більшість підтримує розширення через довгострокове зростання доходів, деякі все ще вагаються, адже їхня частка в капіталі ліги зменшиться з 1/30 до 1/32.

Повернення легендарних "Сонікс"

Для Сіетла це рішення є історичним. Місто залишалося без великого баскетболу з 2008 року, коли легендарні "Суперсонікс" переїхали до Оклахоми, змінивши назву на "Тандер". Тепер відроджена команда має всі шанси повернутися до когорти найсильніших.

Своєю чергою Лас-Вегас, який вже став домом для успішних проєктів у НХЛ ("Голден Найтс") та НФЛ ("Рейдерс"), готується підтвердити статус нової спортивної столиці США.

Зміни на мапі ліги

Поява двох команд на Заході змусить НБА змінити формат конференцій. Очікується, що або "Міннесота Тімбервулвз", або "Мемфіс Грізліз" перейдуть до Східної конференції, щоб вирівняти кількість учасників (по 16 у кожній).

Паралельно з цим НБА просуває плани щодо створення європейської ліги. Остаточні заявки від потенційних команд Старого Світу очікуються вже до 31 березня.

Зазначимо, що останнє розширення НБА відбулося понад 20 років тому – у 2004 році до ліги приєднався "Шарлотт".