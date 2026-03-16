UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Революція в НБА: найсильніша ліга світу отримає дві нові команди та перекроїть межі конференцій

22:28 16.03.2026 Пн
2 хв
Нові франшизи змінять усталену мапу ліги та формат змагань
aimg Андрій Костенко
НБА розшириться вперше з 2004 року (фото: Getty Images)

Рада керуючих Національної баскетбольної асоціації наступного тижня офіційно розпочне процес розширення ліги.

10 мільярдів за квиток

Нові команди з'являться у західній частині країни – в Лас-Вегасі та Сіетлі. За оцінками експертів, вартість кожної з них може сягнути астрономічних 7–10 мільярдів доларів. Очікується, що обидва новачка одразу увійдуть до топ-8 ліги за рівнем прибутку.

Для схвалення процесу необхідні голоси 23 із 30-ти власників чинних клубів. Хоча більшість підтримує розширення через довгострокове зростання доходів, деякі все ще вагаються, адже їхня частка в капіталі ліги зменшиться з 1/30 до 1/32.

Повернення легендарних "Сонікс"

Для Сіетла це рішення є історичним. Місто залишалося без великого баскетболу з 2008 року, коли легендарні "Суперсонікс" переїхали до Оклахоми, змінивши назву на "Тандер". Тепер відроджена команда має всі шанси повернутися до когорти найсильніших.

Своєю чергою Лас-Вегас, який вже став домом для успішних проєктів у НХЛ ("Голден Найтс") та НФЛ ("Рейдерс"), готується підтвердити статус нової спортивної столиці США.

Зміни на мапі ліги

Поява двох команд на Заході змусить НБА змінити формат конференцій. Очікується, що або "Міннесота Тімбервулвз", або "Мемфіс Грізліз" перейдуть до Східної конференції, щоб вирівняти кількість учасників (по 16 у кожній).

Паралельно з цим НБА просуває плани щодо створення європейської ліги. Остаточні заявки від потенційних команд Старого Світу очікуються вже до 31 березня.

Зазначимо, що останнє розширення НБА відбулося понад 20 років тому – у 2004 році до ліги приєднався "Шарлотт".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БаскетболНБА