Революция в НБА: сильнейшая лига мира получит две новые команды и перекроит границы конференций

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации на следующей неделе официально начнет процесс расширения лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.
Новые команды появятся в западной части страны - в Лас-Вегасе и Сиэтле. По оценкам экспертов, стоимость каждой из них может достичь астрономических 7-10 миллиардов долларов. Ожидается, что оба новичка сразу войдут в топ-8 лиги по уровню прибыли.
Для одобрения процесса необходимы голоса 23 из 30-ти владельцев действующих клубов. Хотя большинство поддерживает расширение из-за долгосрочного роста доходов, некоторые все еще колеблются, ведь их доля в капитале лиги уменьшится с 1/30 до 1/32.
Для Сиэтла это решение является историческим. Город оставался без большого баскетбола с 2008 года, когда легендарные "Суперсоникс" переехали в Оклахому, изменив название на "Тандер". Теперь возрожденная команда имеет все шансы вернуться в когорту сильнейших.
В свою очередь Лас-Вегас, который уже стал домом для успешных проектов в НХЛ ("Голден Найтс") и НФЛ ("Рейдерс"), готовится подтвердить статус новой спортивной столицы США.
Появление двух команд на Западе заставит НБА изменить формат конференций. Ожидается, что либо "Миннесота Тимбервулвз", либо "Мемфис Гризлиз" перейдут в Восточную конференцию, чтобы выровнять количество участников (по 16 в каждой).
Параллельно с этим НБА продвигает планы по созданию европейской лиги. Окончательные заявки от потенциальных команд Старого Света ожидаются уже до 31 марта.
Отметим, что последнее расширение НБА произошло более 20 лет назад - в 2004 году к лиге присоединился "Шарлотт".
