Лень повернеться в НБА разом з "Реалом": що відомо про новий проєкт у європейському баскетболі

Загостюється конфлікт між Євролігою та Національною баскетбольною асоціацією, яка продовжує роботу над створенням власного проєкту в Старому Світі.

Євроліга погрожує НБА та клубам

Євроліга офіційно повідомила НБА про готовність вжити юридичних заходів у разі продовження переговорів американської ліги з європейськими клубами. За даними Eurohoops, представники європейської структури наголошують, що більшість з команд мають довгострокові зобов'язання перед головним клубним турніром континенту.

Також Євроліга звернулася до клубів, які мають з нею довгострокові контракти (ліцензія A). Ліга наголошує, що будь-які переговори щодо участі в альтернативному турнірі можуть розцінюватися як порушення чинних контрактів. У такому разі вона готова захищати свої інтереси в судовому порядку.

Терміновий збір акціонерів

У середу, 14 січня, заплановано дистанційну нараду клубів-акціонерів Євроліги. Головною темою стане визначення майбутнього чотирьох клубів, які ще не підписали нові довгострокові ліцензії. Це – іспанські "Реал" та "Барселона", турецький "Фенербахче" та АСВЕЛ із Франції.

Саме ці клуби залишаються останніми, які не підтвердили участь у Євролізі на наступні десять років. Ліга наполягає, що дедлайн, встановлений акціонерами Євроліги для підтвердження спільного майбутнього турніру, спливає у п'ятницю, 16 січня. Водночас чинні контракти дозволяють клубам підписати нові ліцензії до 30 червня 2026 року, що ускладнює будь-які прогнози.

Хто схиляється до Євроліги, а хто – ні

У Євролізі з обережним оптимізмом очікують, що "Барселона" та "Фенербахче" найближчим часом погодять умови та продовжать участь у турнірі.

Натомість майбутнє "Реала", у складі якого виступає українець Олексій Лень, залишається невизначеним. Ще менш стабільною виглядає позиція АСВЕЛа – клуб під керівництвом екс-зірки НБА Тоні Паркера схиляється до відмови від Євроліги на користь заокеанського проєкту.

Можливі учасники NBA Europe (інфографіка: reddit.com)

Що відомо про проєкт NBA Europe

Паралельно НБА продовжує роботу над створенням нового масштабного проєкту NBA Europe. За даними журналістів Bloomberg, американська ліга розглядає формат із 12-ма постійними франшизами. Ще чотири клуби зможуть потрапляти до змагання за спортивним принципом.

НБА планує зберегти 50% власності ліги, розділивши її з ФІБА та власниками команд. Вартість франшиз може сягати до 1 млрд доларів, а для інвесторів передбачають гнучкий, поетапний вхід протягом кількох років.

Найближчим часом для потенційних партнерів буде відкрито спеціальну data room з фінансовими прогнозами та ключовою інформацією щодо майбутньої ліги.

Комісіонер НБА Адам Сільвер цього тижня відвідає матчі регулярного чемпіонату НБА за участі "Мемфіс Гріззліз" і "Орландо Меджик", які пройдуть 15 та 18 січня відповідно в Берліні та Лондоні. Також у середині січня НБА планує провести закриту конференцію в столиці Великої Британії для зустрічей зі спонсорами, медіапартнерами та інвесторами потенційних учасників NBA Europe.