Рестарт сезону Формули-1: чому Гран-прі Маямі змінить розстановку сил у чемпіонаті
У ці вихідні, з 1 по 3 травня, на тимчасовій трасі Miami International Autodrome відбудеться четвертий етап чемпіонату Формули-1 – Гран-прі Маямі. Після вимушеної паузи, спричиненої скасуванням етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії, сезон 2026 року фактично переживає перезавантаження.
Про головні інтриги рестарту сезону – розповідає РБК-Україна.
Технічна революція у Флориді
Головною інтригою вікенду стане те, як команди скористалися непередбачуваним "вікном" у календарі. П'ять тижнів простою дозволили інженерам доопрацювати аеродинаміку та вузли, на які зазвичай не вистачає часу під час щільних перегонів.
Найбільш радикальні зміни анонсував "Макларен". Керівник команди Андреа Стелла заявив, що у Маямі вийде фактично нова машина. Експерти вважають, що це перший реальний шанс для британської стайні нав'язати боротьбу команді "Мерседес", яка виграла всі три стартові Гран-прі сезону.
Зміни у регламенті та формат спринту
Маямі стане першим випробуванням для точкових змін у технічному регламенті FIA. Нововведення мають покращити зчеплення під час кваліфікації та зменшити розрив у швидкості між болідами в гоночному режимі.
Крім того, вікенд вдруге у 2026 році пройде у форматі спринту.
Домашній дебют "Кадилак" та погодний трилер
Для команди "Кадилак", яка лише цього року дебютувала у Ф-1, це буде перший домашній етап. Американський колектив готує великий пакет оновлень, щоб виправдати очікування власних фанатів.
Проте плани пілотів може зруйнувати погода. Якщо у суботу очікується спека до +31°C, то на недільну гонку синоптики прогнозують грози та зливи з імовірністю 50%. На трасі, де рекорд кола належить Максу Ферстаппену, а минулорічну перемогу святкував Оскар Піастрі, ключовим фактором стане стратегія роботи з шинами в екстремальних умовах.
Розклад Гран-прі Маямі:
П'ятниця, 1 травня
- 19:00 – 20:30. Перша практика
- 23:30 – 00:14. Спринт-кваліфікація
Субота, 2 травня
- 19:00 – 20:00. Спринт
- 23:00 – 00:00. Кваліфікація
Неділя, 3 травня
- 23:00. Гонка
Становище пілотів у чемпіонаті (топ-10):
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 72 очки
- Джордж Расселл ("Мерседес") – 63
- Шарль Леклер ("Феррарі") – 49
- Льюїс Хемілтон ("Феррарі") – 41
- Ландо Норріс ("Макларен") – 25
- Оскар Піастрі ("Макларен") – 21
- Олівер Берман ("Хаас") – 17
- П'єр Гаслі ("Альпін") – 15
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 12
- Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") – 10
Кубок конструкторів:
- "Мерседес" – 135 очок
- "Феррарі" – 90
- "Макларен" – 46
- "Хаас" – 18
- "Альпін" – 16
- "Ред Булл" – 16
- "Рейсінг Буллз" – 14
- "Ауді" – 2
- "Вільямс" – 2
- "Кадилак" – 0
- "Астон Мартін" – 0
Де дивитися
Пряму трансляцію, спринт-кваліфікації, спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Маямі в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.
