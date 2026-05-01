ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Рестарт сезона Формулы-1: почему Гран-при Майами изменит расстановку сил в чемпионате

13:16 01.05.2026 Пт
2 мин
"Королевские гонки" возвращаются после вынужденной пятинедельной паузы
aimg Андрей Костенко
В США пилоты будут соревноваться по новым правилам (фото: Getty Images)

В эти выходные, с 1 по 3 мая, на временной трассе Miami International Autodrome состоится четвертый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Майами. После вынужденной паузы, вызванной отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, сезон 2026 года фактически переживает перезагрузку.

О главных интригах рестарта сезона - рассказывает РБК-Украина.

Техническая революция во Флориде

Главной интригой уик-энда станет то, как команды воспользовались непредсказуемым "окном" в календаре. Пять недель простоя позволили инженерам доработать аэродинамику и узлы, на которые обычно не хватает времени во время плотных гонок.

Наиболее радикальные изменения анонсировал "Макларен". Руководитель команды Андреа Стелла заявил, что в Майами выйдет фактически новая машина. Эксперты считают, что это первый реальный шанс для британской конюшни навязать борьбу команде "Мерседес", которая выиграла все три стартовые Гран-при сезона.

Изменения в регламенте и формат спринта

Майами станет первым испытанием для точечных изменений в техническом регламенте FIA. Нововведения должны улучшить сцепление во время квалификации и уменьшить разрыв в скорости между болидами в гоночном режиме.

Кроме того, уикенд второй раз в 2026 году пройдет в формате спринта.

Домашний дебют "Кадиллак" и погодный триллер

Для команды "Кадиллак", которая только в этом году дебютировала в Ф-1, это будет первый домашний этап. Американский коллектив готовит большой пакет обновлений, чтобы оправдать ожидания собственных фанатов.

Однако планы пилотов может разрушить погода. Если в субботу ожидается жара до +31°C, то на воскресную гонку синоптики прогнозируют грозы и ливни с вероятностью 50%. На трассе, где рекорд круга принадлежит Максу Ферстаппену, а прошлогоднюю победу праздновал Оскар Пиастри, ключевым фактором станет стратегия работы с шинами в экстремальных условиях.

Расписание Гран-при Майами:

Пятница, 1 мая

  • 19:00 - 20:30. Первая практика
  • 23:30 - 00:14. Спринт-квалификация

Суббота, 2 мая

  • 19:00 - 20:00. Спринт
  • 23:00 - 00:00. Квалификация

Воскресенье, 3 мая

  • 23:00. Гонка

Положение пилотов в чемпионате (топ-10):

  1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 72 очка
  2. Джордж Расселл ("Мерседес") - 63
  3. Шарль Леклер ("Феррари") - 49
  4. Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 41
  5. Ландо Норрис ("Макларен") - 25
  6. Оскар Пиастри ("Макларен") - 21
  7. Оливер Берман ("Хаас") - 17
  8. Пьер Гасли ("Альпин") - 15
  9. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 12
  10. Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") - 10

Кубок конструкторов:

  1. "Мерседес" - 135 очков
  2. "Феррари" - 90
  3. "Макларен" - 46
  4. "Хаас" - 18
  5. "Альпин" - 16
  6. "Ред Булл" - 16
  7. "Рэйсинг Буллз" - 14
  8. "Ауди" - 2
  9. "Уильямс" - 2
  10. "Кадиллак" - 0
  11. "Астон Мартин" - 0

Где смотреть

Прямую трансляцию, спринт-квалификации, спринта, квалификации и непосредственно гонки Гран-при Майами в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
