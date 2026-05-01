Рестарт сезона Формулы-1: почему Гран-при Майами изменит расстановку сил в чемпионате
В эти выходные, с 1 по 3 мая, на временной трассе Miami International Autodrome состоится четвертый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Майами. После вынужденной паузы, вызванной отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, сезон 2026 года фактически переживает перезагрузку.
О главных интригах рестарта сезона - рассказывает РБК-Украина.
Техническая революция во Флориде
Главной интригой уик-энда станет то, как команды воспользовались непредсказуемым "окном" в календаре. Пять недель простоя позволили инженерам доработать аэродинамику и узлы, на которые обычно не хватает времени во время плотных гонок.
Наиболее радикальные изменения анонсировал "Макларен". Руководитель команды Андреа Стелла заявил, что в Майами выйдет фактически новая машина. Эксперты считают, что это первый реальный шанс для британской конюшни навязать борьбу команде "Мерседес", которая выиграла все три стартовые Гран-при сезона.
Изменения в регламенте и формат спринта
Майами станет первым испытанием для точечных изменений в техническом регламенте FIA. Нововведения должны улучшить сцепление во время квалификации и уменьшить разрыв в скорости между болидами в гоночном режиме.
Кроме того, уикенд второй раз в 2026 году пройдет в формате спринта.
Домашний дебют "Кадиллак" и погодный триллер
Для команды "Кадиллак", которая только в этом году дебютировала в Ф-1, это будет первый домашний этап. Американский коллектив готовит большой пакет обновлений, чтобы оправдать ожидания собственных фанатов.
Однако планы пилотов может разрушить погода. Если в субботу ожидается жара до +31°C, то на воскресную гонку синоптики прогнозируют грозы и ливни с вероятностью 50%. На трассе, где рекорд круга принадлежит Максу Ферстаппену, а прошлогоднюю победу праздновал Оскар Пиастри, ключевым фактором станет стратегия работы с шинами в экстремальных условиях.
Расписание Гран-при Майами:
Пятница, 1 мая
- 19:00 - 20:30. Первая практика
- 23:30 - 00:14. Спринт-квалификация
Суббота, 2 мая
- 19:00 - 20:00. Спринт
- 23:00 - 00:00. Квалификация
Воскресенье, 3 мая
- 23:00. Гонка
Положение пилотов в чемпионате (топ-10):
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 72 очка
- Джордж Расселл ("Мерседес") - 63
- Шарль Леклер ("Феррари") - 49
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 41
- Ландо Норрис ("Макларен") - 25
- Оскар Пиастри ("Макларен") - 21
- Оливер Берман ("Хаас") - 17
- Пьер Гасли ("Альпин") - 15
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 12
- Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") - 10
Кубок конструкторов:
- "Мерседес" - 135 очков
- "Феррари" - 90
- "Макларен" - 46
- "Хаас" - 18
- "Альпин" - 16
- "Ред Булл" - 16
- "Рэйсинг Буллз" - 14
- "Ауди" - 2
- "Уильямс" - 2
- "Кадиллак" - 0
- "Астон Мартин" - 0
Где смотреть
Прямую трансляцию, спринт-квалификации, спринта, квалификации и непосредственно гонки Гран-при Майами в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.
