ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Яремчук забил первый гол за "Лион": украинец ворвался в драму Кубка Франции

08:50 06.03.2026 Пт
2 мин
После финального свистка французские аналитики выставили Роману баллы, которые удивили многих.
aimg Екатерина Урсатий
Яремчук забил первый гол за "Лион": украинец ворвался в драму Кубка Франции Роман Яремчук (фото: Getty Images)

Украинский форвард Роман Яремчук открыл счет забитым мячам за "Лион". Нападающий отличился в четвертьфинальном поединке Кубка Франции против "Ланса", однако это не помогло его команде пройти дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Ребров признался, как спас лучшего бомбардира сборной от бана в клубе

Первый успех украинца в составе "ткачей"

Роман Яремчук, который присоединился к французскому клубу на правах аренды из "Олимпиакоса" в конце зимнего трансферного окна, впервые поразил ворота соперников в новой футболке.

Выйдя в стартовом составе на игру 1/4 финала, украинец сумел отыграть один мяч на 67-й минуте.

Гол стал результатом динамичной атаки: Реми Имбер выполнил высокую передачу в штрафную, где Яремчук выиграл борьбу на втором этаже и головой направил мяч в сетку.

Для адаптации во Франции Роману понадобилось минимум времени - в его активе уже есть ассист в игре против "Страсбура" и забитый мяч в третьем поединке за клуб.

Драматическая развязка и серия пенальти

Несмотря на уверенный старт "Ланса", который ушел на перерыв с преимуществом в два гола благодаря точным ударам Товена и Симы, "Лион" сумел перевести игру в овертайм.

После гола Яремчука хозяева давили до последнего и на 90+4-й минуте сравняли счет. Корентен Толиссо ассистировал Имберу, который установил окончательный паритет - 2:2.

Судьба путевки в полуфинал решалась в серии послематчевых 11-метровых.

Игроки "Ланса" реализовали все свои попытки, тогда как в составе "ткачей" роковую ошибку допустил Мусса Ниакате.

Яремчук, которого заменили до начала серии, участия в лотерее не принимал. "Лион" уступил со счетом 4:5 и прекратил борьбу за трофей.

Оценки и планы на будущее

Выступление украинского легионера высоко оценили аналитики. Портал SofaScore поставил Яремчуку 7.1 балла - это один из лучших показателей в команде.

Выше оценили только лидеров матча: Толиссо, Мату и Имбера.

Свой следующий поединок подопечные Пьера Сажа проведут в рамках Лиги 1.

В воскресенье, 8 марта, "Лион" встретится с ФК "Париж". Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что Ребров анонсировал неожиданных дебютантов сборной Украины на плей-офф ЧМ-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Футбол
Новости
Венгрия взяла в заложники сотрудников Ощадбанка и похитила деньги, - Сибига
Венгрия взяла в заложники сотрудников Ощадбанка и похитила деньги, - Сибига
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине